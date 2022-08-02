Украинские воины уничтожили двух оккупантов-баскетболистов из Бурятии/ коллаж фото УНИАН и "ВКонтакте"

ВСУ ликвидировало двух русских оккупантов из Бурятии – баскетболистов Дмитрия Лагунова и Николая Багрова. Об этом сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm Иракли Комахидзе.

В некрологе, который опубликован в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" не уточняются детали их гибели.

"Но можно предположить, что они были контрактниками 11-й ОГДШБр из Улан-Уде (войсковая часть №32364), о больших потерях которой информация не раз просачивалась в СМИ", – уточнил Комахидзе.

Известно, что Дмитрий Лагунов родом из Забайкальского, но на пике своей баскетбольной карьеры играл в столице Республики Бурятия. За ее пределами выступал в составе команды "Лара", а внутри чемпионата – за "Динамо".

Его коллега и сослуживец Николай Багров с детства играл за юношескую сборную Бурятии. Работал в тренерском штабе команды "Байкал". Вместе с Лагуновым играл за "Динамо".

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Напомним, Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из воинских частей специального назначения.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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