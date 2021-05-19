Укрпочта обвинила Кабмин в срыве договоренностей: банки попали под удар

Конфликт с Укрпочтой набирает оборотов / flickr

В Украине набирает оборотов борьба за право выплачивать пенсии и другие виды соцпомощи украинцам.

После того, как стариков начали принудительно переводить на безналичную выплату пенсий, гендиректор Укрпочты (монополиста по адресной доставке пенсий и соцвыплат), заявил об отключении в отделениях терминалов всех банков, кроме собственных.

По словам Смелянского, на встрече с премьер-министром Украины 30 апреля было озвучено решение, что переход пенсионеров на карточки - это сугубо добровольное дело и никто не имеет права нарушать права пенсионеров, особенно в 96% населенных пунктах Украины, где нет банков.

"Одновременно премьер-министр дал поручение нам, Министерству социальной политики и ПФУ отработать изменения в постановление 277 и вести себя прилично, а не расшатывать ситуацию и не травмировать здоровье пенсионеров. Премьер-министр уже несколько раз подчеркивал достигнутые договоренности, за что я ему благодарен. Но, к сожалению, не все умеют держать слово. Пенсионный фонд и Управление соцзащиты (хотя фраза "социальная защита" воспринимается все более как троллинг пенсионеров) по схеме "хочешь субсидию - шуруй в банк" начали туда переводить даже людей с инвалидностью. И каждый день мы получаем звонки и сообщения от клиентов, которым ПФ отказывает в переходе на обслуживание в Укрпочту", - сообщил Смелянский в Facebook.

Когда он обратил на это внимание, ему сказали, что это "эксцессы на местах".

Смелянский расценил такие действия как тихую гибридную войну с Укрпочтой и дал время до 17:00 19 мая это исправить, но изменений нет. Поэтому он пошел на следующие шаги:

с 19 мая приказал выключить все терминалы сторонних банков в отделениях Укрпочты - там теперь будут стоять только терминалы предприятия;

распорядился создать горячую линию (044) 354-52-73 и ящик [email protected] для писем клиентов, которых заставляют открывать банковские счета.

После сбора информации по этим каналам организация намерена подать коллективный иск против "должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный кодекс Украины". Все, кого заставляют перейти на обслуживание в банк для получения пенсий и субсидий, могут обратиться по этому телефону или e-mail, заверил Смелянский.