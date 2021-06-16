Уничтожил пулями: в Николаеве вынесли приговор мужчине, расстрелявшему супругов

В Николаеве вынесли приговор мужчине, расстрелявшему супругов / УНИАН

В Николаеве Жовтневый районный суд вынес приговор 52-летнему местному жителю за убийство супругов 30 января 2019 года. Тогда обвиняемый из ружья застрелил женщину и мужчину из Одессы возле здания Ленинского районного суда. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, злоумышленника приговорили к пожизненному заключению.

Осужденный и его жертвы были оппонентами по делу, которое рассматривалось в райсуде относительно долговых обязательств. Суд вынес решение в пользу супругов.

"Когда участники вышли из здания суда, злоумышленник достал из машины огнестрельное оружие и совершил несколько выстрелов в мужчину и женщину. Пострадавшие получили смертельные раненые", −напомнили в прокуратуре.

Также следователи сообщили, что суд удовлетворил гражданский иск на возмещение вреда потерпевшей стороне общей суммой более 0,2 миллиона гривен.

Читайте такжеВ Николаеве расстреляли мужчину: СМИ узнали, кто жертва

Напомним, ранее, 24 апреля нынешнего года, в Днепре на площади Соборная произошла стрельба, в результате которой погиб 42-летний мужчина.

Неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся.

От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

Убитым по предварительным данным оказался 42-летний Анар Мамедов.

По данным СМИ, убитый и его брат Рамиз Мамедов руководили бандой, которая занимается поставками наркотиков по области.