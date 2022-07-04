Унижали, морили голодом, обзывали: боец "Азова" пожаловался на условия пребывания в плену

Боец Азова поведал о пребывании в плену у россиян / УНИАН, Reuters

Украинский боец из полка "Азов" поведал всю правду об условиях его содержании в плену у россиян, откуда его благополучно обменяли совсем недавно, в прошлую среду, 29 июня.

По словам Владимира (его фамилия не называется из соображений безопасности) в интервью для Радио Свобода, в плену оккупанты делали раненным перевязки, однако кормили очень плохо.

"Давали маленькие порции, три-четыре ложки, все на воде. Ты поел с утра и через два часа опять хочется", – сказал он.

Военнослужащий полка Азов также акцентировал внимание журналистов на том, что их унижали и называли террористами.

"Когда я им объяснял, что меня не надо "освобождать", что они лишили меня дома и работы, то с каждым словом моя пайка уменьшалась", – сказал Владимир.

Напомним, 29 июня стало известно о масштабном обмене пленными. В Украину вернулись 144 защитника. Из них 95 военных защищали "Азовсталь", 43 бойца - военнослужащие полка "Азов".

Как ранее сообщал Главред, украинский парамедик "Тайра" (Юлия Паевская) впервые после своего освобождения из плена рассказала о том, в каких условиях она находилась у врагов. Женщина написала, что условия содержания больше напоминали концлагерь.

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