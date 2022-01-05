Увольнение 95% личного состава полиции: в участке заявляют, что копы и дальше работают

В полиции отрицают увольнение 95% личного состава в Токмаке / Фото иллюстративное, Нацполиция Украины

На Запорожье в полиции опровергают информацию о том, что в городе Токмак в один день уволились 95% личного состава отделения. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции Запорожской области.

Более того, в правоохранительной структуре утверждают, что неправдивая информация распространяется умышленно.

"Информация о массовом предоставлении рапортов на увольнение полицейскими отдела №3 Пологовского районного отдела полиции не соответствует действительности. Даже больше, мы фиксируем искусственное и планомерное продвижение ложной информации с целью дискредитации служебной деятельности полицейских подразделения, а также областной полиции в целом", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что правоохранители в Токмаке и дальше продолжают работать в полном составе и штатном режиме.

Относительно инцидента с рапортами, в полиции утверждают, что сотрудники не увольнялись, а просто заявили о недовольстве уровнем оплаты за сверхурочную работу и состоянием материально-технического обеспечения.

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"В ходе совместного обсуждения проблемных вопросов было решено через профсоюзную организацию направить коллективное обращение от полицейских к депутатскому корпусу, Кабинету министров Украины, министру МВД и президенту Украины относительно улучшения материально-технического обеспечения сотрудников ОВД", – добавили в полиции.

Скандал из-за массового увольнения полицейских в Токмаке

Ранее депутат фракции "Слуга народа" Юлия Яцик сообщила в Facebook, что в городе Токмак на Запорожье в один день с работы уволились 95% личного состава полиции. 30 полицейских написали заявления на увольнение 31 декабря 2021 года.

Яцык утверждала, что причинами такого массового увольнения стали давление руководства, указания "сверху" искусственно улучшать показатели раскрытия преступлений и невыплата денег за сверхурочную работу.

В подтверждение своих слов она опубликовала фотографии ряда заявлений на увольнение.

После этого в полиции Запорожской области сообщили , что начали комплексную проверку служебной деятельности городского отделения полиции в Токмаке.

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