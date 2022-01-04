В городе под Запорожьем в один день уволились 95% личного состава полиции

Причинами стали давление руководства, указания "сверху" искусственно улучшать показатели раскрытия преступлений и невыплата денег за сверхурочную работу.
В городе Токмак в Запорожской области почти все работники местного районного отдела полиции уволились в один день. 30 полицейских написали заявления на увольнение 31 декабря 2021 года.
Об этом сообщила в Facebook депутат фракции "Слуга народа" Юлия Яцик. Она подчеркнула, что с работы ушли 95% личного состава полиции.
Отмечается, что к такому поступку правоохранителей побудили несколько причин. В частности, руководство Главного управления Национальной полиции в Запорожской области не доплачивало сотрудникам за ненормированный рабочий день и ночные смены.
Еще одна причина – это искажение фактов работы полиции публичными людьми, что уменьшало доверие населения к полицейским.
Кроме этого, руководство систематически давило на полицейских, чтобы улучшить выполнение показателей раскрытия преступлений, отмечает Яцик. Для этого некоторые преступления "по указанию свыше" либо вообще не регистрировали, либо регистрировали с минимальной квалификацией. Если же такие случаи приобретали огласку, руководство сбрасывало вину на кого-то из подчиненных и с позором их увольняло.
В областном управлении Нацполиции уже отреагировали на массовое увольнение сотрудников и во вторник, 4 декабря, начали комплексную проверку служебной деятельности городского отделения полиции в Токмаке.
Ранее сообщалось, что украинские полицейские получат "ковидные" значки. Украинские полицейские вскоре начнут носить на форме специальные значки, которые будут сообщать, что они прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Их разработали в МВД.
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