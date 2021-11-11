Уже у Зеленского: президент рассмотрит петицию о запрете гражданам РФ посещать Украину

В Украине предложили запретить въезд россиянам / УНИАН

Петиция общественного деятеля Сергея Стерненко о запрете въезда в Украину гражданам России или о введении визового режима с государством-агрессором набрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Стерненко разметил петицию на сайте президента 2 ноября, и уже за 8 дней она собрала необходимое для рассмотрения количество подписей. Целью петиции он указал защиту национальной безопасности в условиях войны с Россией.

"Теперь перед президентом Зеленским предстал очень простой выбор. Если он защищает интересы граждан Украины, обязан выполнить требования петиции. Если же он отстаивает интересы граждан РФ, то ответит отказом. Тема петиции особенно актуальна с учетом нынешнего обострения на фронте и стягивания российских войск к нашим границам", – написал Стерненко в своем фейсбуке.

Ответ президента на петицию должен поступить в течение 10 рабочих дней с начала рассмотрения.

Скриншот с сайта президента

Россия опять стягивает войска к границе с Украиной

Первым о том, что войска РФ снова концентрируются на границе с Украиной, в октябре сообщило издание The Washington Post. Кроме того, Politico обнародовало спутниковые фотографии, где якобы заметно, что Россия вновь стягивает войска.

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Однако в украинской разведке успокаивали, что следят за всеми перемещениями оккупационных сил. По их данным, российских войск на границе не стало больше. Секретарь СНБО Алексей Данилов даже назвал информацию "сознательной дезинформацией".

Впоследствии журналисты Bloomberg показали данные, согласно которым Россия стягивает танки на полигон "Погоново" в Воронежской области. До украинской границы оттуда около 250 километров. Это тот же полигон, куда весной Россия уже стягивала свои дополнительные военные силы, вызвав беспокойство Запада.

Подчеркивается, что в отличие от весеннего развертывания войск, концентрация в ноябре происходит скрыто, часто – ночью и с помощью элитных наземных подразделений. В Bloomberg добавили, что эти действия направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы.