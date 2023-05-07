"Уже все об этом говорят": Буданов рассказал о серьезной болезни Путина

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал о серьезном заболевании диктатора Владимира Путина, который устроил кровавую войну в Украине.
В интервью Yahoo News Буданов заявил, что российский диктатор может быть серьезно болен.
По словам главы ГУР, "вероятно, у главы Кремля рак".
При этом Буданов напомнил, что еще два года назад заявлял о проблемах со здоровьем у Путина.
"Еще в 2021 году было заявление, кажется, мое, что Путин очень болен раком. С тех пор прошло два года, и теперь все начинают говорить, что с ним что-то не так. Время покажет, кто был прав", - заявил Буданов.
Болезнь Путина
Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.
При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.
Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.
В свою очередь известный врач Евгений Комаровский говорит, что не стоит наедятся на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет.
Он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.
Смотрите видео о том, что происходит со здоровьем диктатора Путина.
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