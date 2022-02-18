В Беларуси неожиданно исчез понтонный мост через Припять у границ Украины - CNN

Возможно РФ уже перебросила силы, которые могут быть использованы для вторжения в Украину с севера, не исключают западные СМИ.
В Беларуси в районе заброшенного села Вепры демонтировали понтонный мост, который недавно был развернут через реку Припять в нескольких километрах от границы Украины.
Об этом идет речь в сообщении СNN, в котором приводятся соответствующие спутниковые снимки и данные источников.
Отметим, что западная разведка не исключала сценарий, при котором Москва может использовать этот мост для потенциального вторжения в Украину.
Вместе с тем подчеркивается, что пока неясно, почему мост был построен и демонтировал. Не исключено, что временная переправа через Припять использовалась исключительно для совместных белорусско-российских учений.
"Возможно, что расположенные там российские или белорусские вооруженные силы, которые, по оценке западных официальных лиц, могут быть использованы для вторжения в Украину с севера, уже перебросили технику и больше не нуждаются в нем", — не исключили в СNN.
Ранее в Министерстве обороны Великобритании опубликовали карту вероятного вторжения России в Украину.
По мнению британских разведчиков, россияне могут атаковать Киев и замкнуть кольцо около Днепра.
Согласно опубликованной схеме, Харьков может оказаться оккупирован российскими частями.
Обнародованная карта не исключает удара с территории Беларуси.
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