В Беларуси неожиданно исчез понтонный мост через Припять у границ Украины - CNN

В Беларуси разворачивали понтонный мост через Припять / МО РБ

В Беларуси в районе заброшенного села Вепры демонтировали понтонный мост, который недавно был развернут через реку Припять в нескольких километрах от границы Украины.

Об этом идет речь в сообщении СNN, в котором приводятся соответствующие спутниковые снимки и данные источников.

Отметим, что западная разведка не исключала сценарий, при котором Москва может использовать этот мост для потенциального вторжения в Украину.

Вместе с тем подчеркивается, что пока неясно, почему мост был построен и демонтировал. Не исключено, что временная переправа через Припять использовалась исключительно для совместных белорусско-российских учений.

"Возможно, что расположенные там российские или белорусские вооруженные силы, которые, по оценке западных официальных лиц, могут быть использованы для вторжения в Украину с севера, уже перебросили технику и больше не нуждаются в нем", — не исключили в СNN.

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/ Twitter/ameliairheart

Ранее в Министерстве обороны Великобритании опубликовали карту вероятного вторжения России в Украину.

По мнению британских разведчиков, россияне могут атаковать Киев и замкнуть кольцо около Днепра.

Согласно опубликованной схеме, Харьков может оказаться оккупирован российскими частями.

Обнародованная карта не исключает удара с территории Беларуси.

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