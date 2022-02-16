В Беларуси недалеко от Украины развернули понтонный мост - СМИ

Отмечается, что это территория Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - Чернобыльская зона отчуждения.
В Беларуси за четыре километра от границы с Украиной через реку Припять развернули понтонный мост, сообщает Милитарный со ссылкой на спутниковые снимки.
Отмечается, что это территория Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - Чернобыльская зона отчуждения.
IntelDoge 15 февраля опубликовал в Twitter спутниковые снимки, на которых изображены работы на почве с обеих сторон реки Припять.
Спутниковые снимки, которые 16 февраля опубликовал пользователь ameliairheart, показывают развернутый понтонный мост через реку Припять.
Отмечается, что в списке участков местности для совместных оперативных учений Союзная решимость – 2022 территория заповедника не значится.
Россия отводит войска от украинских границ
Напомним, 15 февраля в Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.
Кроме того, журналисты британского издания The Guardian опубликовали материал о том, что президент США Байден провел телефонные переговоры с лидерами ЕС и НАТО, во время которых заявил о готовности России к военному вторжению в Украину в ближайшие дни. Как утверждает пресса, операция может начаться с авиаударов.
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