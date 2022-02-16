Зеленский рассказал о переговорах западных стран с Россией об Украине

В мире не ведутся переговоры за спиной у Украины / Reuters

Президент Владимир Зеленский на фоне возможной агрессии России заверил, что в мире решения по Украине не принимаются без ее участия.

"Надеемся, что без нас не договаривались. Если что, мы такого не боимся, большинство мира поддерживает нас, потому что на нашей стороне правда", - отметил Владимир Зеленский во время обращения к военным в Мариуполе в среду, 16 февраля.

"Я не могу 100% сказать, что те или иные лидеры не проводят свои переговоры с РФ, но все решения по Украине принимаются в Украине, поэтому именно сюда и приезжают", - завершил свою речь Владимир Зеленский.

Россия отводит войска от украинских границ

Напомним, 15 февраля в Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

Кроме того, журналисты британского издания The Guardian опубликовали материал о том, что президент США Байден провел телефонные переговоры с лидерами ЕС и НАТО, во время которых заявил о готовности России к военному вторжению в Украину в ближайшие дни. Как утверждает пресса, операция может начаться с авиаударов.

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