"Радоваться рано": Зеленский об отводе войск РФ и ситуации на границе Украины

Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит, что Россия начала отвод своих войск от украинской границы.

Во время телемарафона президент заявил, что российская сторона проводит ротации.

"О ситуации на границах с Россией, Беларусью и на контактной линии. Ситуация контролируемая, мы не видим изменений… Видим небольшие ротации, но я бы это не назвал отводом. Мы не можем это констатировать", - отметил Зеленский.

По его словам, такие ротации украинская сторона видела и в пик российских учений в 2021 году.

"Я бы не делал предварительных выводов. Не нужно делать выводов относительно мощной эскалации именно 16 числа. Радоваться рано, но происходит то, что мы видели, что видела наша разведка. На сегодняшний день мы видим скопление, констатировать будем, когда это произойдет", - добавил президент.

Реклама

Читайте такжеРоссия, олигархи и Крым с Донбассом: Зеленский утвердил Стратегию госбезопасности

Россия отводит войска от украинских границ

Напомним, 15 февраля в Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

Кроме того, журналисты британского издания The Guardian опубликовали материал о том, что президент США Байден провел телефонные переговоры с лидерами ЕС и НАТО, во время которых заявил о готовности России к военному вторжению в Украину в ближайшие дни. Как утверждает пресса, операция может начаться с авиаударов.

Читайте также: