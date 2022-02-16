"Нас не пугают какие-либо даты": Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении из Мариуполе заявил, что страна готова защищаться от вторжения России независимо от даты.

По словам президента, последние 8 лет украинцы стали еще крепче.

"Нас не пугают никакие прогнозы, нас не пугают никакие люди и враги, нас не пугают какие-либо даты, потому что мы будем себя защищать и 16 февраля, и 17-го, и март, и апрель, и сентябрь, и декабрь", - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что день и месяц нападения на Украину неважны.

По его словам, сегодня 2022 год, а не 2014-й и это важная разница.

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"Война идет 8 лет, мы стали во столько же раз крепче", - добавил Зеленский.

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Угроза вторжения России в Украину

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать Российскую Федерацию от дальнейшего обострения ситуации. Он добавил, что ситуация с безопасностью сейчас остается напряженной, но контролируемой.

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен предположил, что Россия может вторгнуться в Украину на этой неделе.

Между тем в Минобороны России заявили, что начинают возвращать военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной. Также в РФ заявили о начале отвода войск из временно оккупированного Крыма.

В МИД Украины к таким заявлениям отнеслись с недоверием – глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поверит в деэскалацию только тогда, когда увидит реальный отвод войск.

Между тем в США отметили, что Путин может держать войска у границы Украины, чтобы "выбивать уступки", а в Минобороны Великобритании заявили, что не видят свидетельств отвода российских войск от границ Украины, а наблюдают только наращивание и строительство полевых госпиталей.

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