"Нас не пугают какие-либо даты": Зеленский обратился к украинцам

Последние 8 лет украинцы стали еще крепче, сказал президент.
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении из Мариуполе заявил, что страна готова защищаться от вторжения России независимо от даты.
По словам президента, последние 8 лет украинцы стали еще крепче.
"Нас не пугают никакие прогнозы, нас не пугают никакие люди и враги, нас не пугают какие-либо даты, потому что мы будем себя защищать и 16 февраля, и 17-го, и март, и апрель, и сентябрь, и декабрь", - сказал Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что день и месяц нападения на Украину неважны.
По его словам, сегодня 2022 год, а не 2014-й и это важная разница.
"Война идет 8 лет, мы стали во столько же раз крепче", - добавил Зеленский.
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Угроза вторжения России в Украину
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать Российскую Федерацию от дальнейшего обострения ситуации. Он добавил, что ситуация с безопасностью сейчас остается напряженной, но контролируемой.
В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен предположил, что Россия может вторгнуться в Украину на этой неделе.
Между тем в Минобороны России заявили, что начинают возвращать военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной. Также в РФ заявили о начале отвода войск из временно оккупированного Крыма.
В МИД Украины к таким заявлениям отнеслись с недоверием – глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поверит в деэскалацию только тогда, когда увидит реальный отвод войск.
Между тем в США отметили, что Путин может держать войска у границы Украины, чтобы "выбивать уступки", а в Минобороны Великобритании заявили, что не видят свидетельств отвода российских войск от границ Украины, а наблюдают только наращивание и строительство полевых госпиталей.
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