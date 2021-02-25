В центре Киева на голову прохожей рухнула глыба льда, пострадавшая без сознания

Пострадавшей понадобилась помощь медиков / УНИАН

В центре Киева, на улице Большая Васильковская, сорвавшаяся с крыши глыба льда упала на голову прохожей.

Женщина получила травмы и находится без сознания, сообщает Telegram-канал Киев оперативный.

Происшествие случилось возле Киевского лингвистического университета. Отмечается, что на место была вызвана карета скорой помощи.

"Возле КНЛУ (Большая Васильковская) девушке на голову упала большая глыба льда. Она без сознания. Женщина пытается оказать помощь. Скорая еще в дороге", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВо Львове рухнувшие с крыш глыбы льда и снега разбили несколько авто

/ PavlovskyNEWS