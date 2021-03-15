В детском саду Киева вспыхнул громкий "туалетный" скандал

В детском саду Киева вспыхнул скандал / 1zoom.ru

В одном из детских садиков столицы вспыхнул громких скандал после того, как стало известно, что воспитатели запрещали мальчикам справлять естественные потребности стоя. За это малышей высмеивали, говорится в сюжете Сніданок з 1+1.

Об этой ситуации в группе Родители SOS в Facebook написала Александра, мама одного из пострадавших детей. Ее сыну, четырехлетнему Владу, педагоги не разрешали опорожнять мочевой пузырь стоя.

"Их наказывали: сажали на стул в середине группы и вызывали "полицию", а дети должны были над ребенком смеяться", - поделилась женщина.

Об этом она узнала от мамы другого мальчика. Ее сын подтвердил его слова.

Заведующая и воспитатели заверяют, что ничего подобного в группе не происходило.

"Хотя есть дети, которые подтверждают, что Влада систематически наказывают", - рассказала Александра.

Заведующая детского садика отказалась комментировать ситуацию, когда к ней обратились журналисты телеканала. Она только заявила, что идет служебное расследование.

Мать ребенка приняла решение о переводе сына в другой детсад.