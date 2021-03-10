Зеленский вмешался в скандал с девочкой, которую унизили на 8 марта

Пятилетняя Маргарита Лесько, которая не получила подарок в саду на 8 марта, взамен получила подарок от президента Владимира Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент в детском садике в Черновцах, где отец девочки пожаловался на буллинг со стороны воспитателей из-за того, что отказался сдавать деньги на праздник.
Как рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, девочка получила подарок от президента, которую в садике лишили презента к 8 марта. Также чиновник опубликовал фото, как 5-летней Маргарите устроили экскурсию по кабинету председателя облгосадминистрации, а также передали подарки.
Помогал девочке уносить коробки ее папа - Игорь Лесько. Мужчина рассказал, что его дочь воспитатели не только оставили без подарка, но и прислали ему фото, как девочка сидит одна, а другие малыши играют с новыми игрушками. Этот случай вызвал в обществе возмущение и спровоцировал громкий скандал.
"Когда из-за черствости взрослых пятилетней Маргарите в садике не досталось на праздник равноправия женщин подарка, это случай для оценки черновицких городских руководителей. А сегодня Маргарита получила презент от президента Украины и рассказала по секрету о своих мечтах. Пусть они сбудутся, а о равенстве прав мы будем заботиться не только в праздничный день", - написал Осарчук.
Также стало известно, что воспитательнице уже объявили выговор.
После скандального случая управление образования городского совета обратилось в Нацполицию - просят рассмотреть ситуацию относительно возможного буллинга.
Читайте такжеВ Луцке воспитательница детсада заклеивала детям рты скотчем
Как ранее сообщал Главред:
- В Кривом Роге в родительском чате в Viber одной из школ разразился скандал на почве сбора денег для покупки подарка учительнице на день рождения. После того как выяснилось, что деньги отправили только половина родителей учеников, одна из матерей начала изрыгать ругательства в адрес малоимущих школьников.
- Одна из матерей писала что не желает, чтобы ее ребенок сидел за одной партой с "малоимущими".