Зеленский вмешался в скандал с девочкой, которую унизили на 8 марта

Девочка получила куклу от Зеленского / facebook.com/SergiiOsachuk

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент в детском садике в Черновцах, где отец девочки пожаловался на буллинг со стороны воспитателей из-за того, что отказался сдавать деньги на праздник.

Как рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, девочка получила подарок от президента, которую в садике лишили презента к 8 марта. Также чиновник опубликовал фото, как 5-летней Маргарите устроили экскурсию по кабинету председателя облгосадминистрации, а также передали подарки.

Помогал девочке уносить коробки ее папа - Игорь Лесько. Мужчина рассказал, что его дочь воспитатели не только оставили без подарка, но и прислали ему фото, как девочка сидит одна, а другие малыши играют с новыми игрушками. Этот случай вызвал в обществе возмущение и спровоцировал громкий скандал.

"Когда из-за черствости взрослых пятилетней Маргарите в садике не досталось на праздник равноправия женщин подарка, это случай для оценки черновицких городских руководителей. А сегодня Маргарита получила презент от президента Украины и рассказала по секрету о своих мечтах. Пусть они сбудутся, а о равенстве прав мы будем заботиться не только в праздничный день", - написал Осарчук.

Также стало известно, что воспитательнице уже объявили выговор.

После скандального случая управление образования городского совета обратилось в Нацполицию - просят рассмотреть ситуацию относительно возможного буллинга.

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