В Днепре иномарка въехала в толпу на пешеходном переходе, авто потащило людей несколько метров

В Днепре водитель иномарки въехал в толпу / Фото ua.depositphotos.com

Вечером 22 декабря в Днепре произошло ДТП с пострадавшими - автомобиль Subaru протаранил другое транспортное средство и сбил людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Авария произошла на улице Паникахи напротив торгового центра Terra. Водитель Subaru поехал на "красный" свет, сообщает Gorod.dp.ua.

Автомобиль BMW выезжал со стоянки торгового центра и остановился, чтобы пропустить пешеходов, идущих через дорогу на "зеленый" свет.

В этот момент со стороны Запорожского шоссе ехал Subaru, водитель которого, по неустановленным пока причинам, не смог затормозить и врезался в BMW. После столкновение Subaru отбросило прямо на пешеходов, которых он несколько метров протащил по остановке.

На место происшествия прибыли "скорая" и полиция. Состояние пострадавших пока неизвестно. Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Как сообщал Главред, в Одесской области вблизи поселка Доброслав произошло смертельное ДТП с участием трех грузовиков. Водитель одного из них пытался объехать припаркованное на обочине легковое авто и для этого выехал на встречную полосу. По встречке двигался другой грузовик МAN. В результате лобового столкновения оба водителя, которым было по 62 и 55 лет, от полученных травм погибли на месте. Авария произошла вечером 22 декабря.

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