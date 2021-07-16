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В Днепре мужчина прямо на дороге ударил водителя авто домкратом по голове

16 июля 2021, 18:58
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Личность нападавшего еще не установили. Полицейские занимаются его поисками. Инцидент произошел на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Шмидта.

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В Днепре мужчина ударил водителя авто домкратом по голове / скриншот из видео

В четверг, 15 июля, в центре Днепра мужчина ударил водителя красного Chevrolet прямо на дороге домкратом по голове. Видео инцидента опубликовал портал Информатор.

Инцидент произошел около 17:20 на пересечении проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Шмидта. Появилось видео момента нападения. На кадрах видно, что мужчина подбежал к движущемуся автомобилю Chevrolet, открыл дверь и разбил водителю голову тяжелым предметом, похожим на домкрат. После этого он скрылся с места происшествия.

Личность нападавшего еще не установили. Сейчас сотрудники полиции занимаются его поисками

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Напомним, ранее в центре Днепра девушка переходила дорогу и внезапно провалилась под землю. Вместе с ней ушла и тротуарная плитка.

Инцидент произошел в районе Екатеринославского бульвара

Девушку вытащили сотрудники местного коммунального предприятия. Также они "выловили" ее мобильный телефон iPhone 11.

После откачивания воды коммунальщики обнаружили, что подтопление размыло почву под проезжей частью.

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