Под Днепром нашли зарезанным мужчину, который по ТВ рассказал об издевательствах над своим ребенком

Александр Мироненко / скриншот из видео

На Днепропетровщине на мосту между селами Шульговка и хутором Судовка обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом. Им оказался 36-летний Александр Мироненко — отец трехлетней девочки, которую до состояния комы, по предварительной версии, избили мать и ее сожитель. О смерти мужчины в соцсети Facebook рассказал местный житель Виктор Зезюлин.

"13 июля на мосту через дренажный канал по дороге в Судовка нашли тело Саши Мирона с перерезанным горлом. Приехав на место трагедии в 16:10, пообщался с полицейскими, которые подтвердили смерть Саши. Мое предложение взять меня понятым и показать тело, полиция отклонила, объяснив, что понятые уже есть. Также сообщили, что открыто уголовное производство — по какой статье не известно. Пообщавшись с понятой, понял, что рассматривается версия самоубийства. Не имею права влиять на следствие, но все выглядит очень странно", — написал он.

Как сообщает портал ТСН, в пресс-службу Нацполиции Днепропетровской области, по факту смерти мужчины в полиции открыли уголовное производство.

"Тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. У нас есть заключение эксперта. По факту возбуждено уголовное производство по ст.115 с пометкой "самоубийство", — заявила полицейский спикер Ольга Кузнецова.Читайте такжеСемеро детей в багажнике: под Киевом пьяный мужчина за рулем в ДТП убил себя и ребенка

Напомним, ранее сообщалось, что трехлетнюю Кристину доставили в больницу с судорогами, параличом конечностей и покрытую синяками. Врачи выяснили, что у ребенка сломана ключица и закрытая черепно-мозговая травма. Тем не менее, им удалось стабилизировать ее состояние

Ее отец Александр Мироненко за день до своей гибели в прямом телеэфире рассказал о том, что Кристина подвергалась издевательствах и избиениям со стороны его бывшей супруги и ее сожителя.