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Убили двух мужей: в Украину из плена террористов в Сирии вернулась мать семерых детей

17 июня 2021, 14:45
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Крымская татарка Амины за несколько лет пережила череду жутких мытарств, испытаний - вкупе с насильственной смертью и первого, и второго мужа

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В Украину из плена террористов в Сирии вернулась мать семерых детей/ скриншот из видео

У крымской татарки Амины (матери семерых детей), которую недавно вернули в Украину из Сирии, в течение нескольких лет убили двух мужей. Об этом рассказала тетка семидетной Фатима, сообщает ТСН.

Амина долго время находилась в лагере вдов, а затем – в лагере для беженцев. Она вместе с мужем в 2014 году уехала из Украины в Турцию на заработки. Затем они забрали туда детей, а после оказались на границе с Сирией.

По словам Фатимы, мужа убили из-за того, что он высказывал свое мнение (скорее всего, речь идет о войне в Сирии. После этого женщина попала в лагерь для вдов. Затем Амина снова вышла замуж и пыталась с мужем бежать из Сирии, но и того убили.

В итоге украинка оказалась в лагере для беженцев. Теперь женщина пройдет медицинское обследование в Украине, а затем ей предстоит процедура возобновления документов.

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Напомним, ранее в итальянской провинции Пиза в доме, расположенном возле коммуны Кастельфранко-ди-Сотто, нашли тело 29-летней украинки из Одессы Кристины Новак.

По данным издания, украинку опознали по кольцу, которое у нее было на среднем пальце левой руки.

Также найден пистолет – оружие находилось в канале.

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