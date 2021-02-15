В "ДНР" показали взорванное авто главаря боевиков и назвали версию покушения

В "ДНР" взорвали авто главаря боевиков / Reuters

В Сети появились фото из оккупированной Горловки Донецкой области с места взрыва автомобиля комбата "народной милиции ДНР" Сергея Попова с позывным "Длинный".

На кадрах опубликованных в Telegram-канале Неофициальный Безсонов запечатлен пикап Mitsubishi с повреждениями в салоне и по корпусу.

Отметим, что в салоне, кроме осколков, на руле авто и на сидении можно заметить пятна крови.

Состояние Попова врачи оценивают как средней тяжести - у него множественные осколочные ранения ног и осколочный перелом бедра. Сейчас его оперируют. У дочери главаря боевиков, которая находилась с ним в машине, контузия и шок, но видимых повреждений нет.

В так называемой "ДНР" полагают, что взрыв - это ответ украинской стороны на действия батальона под командованием Попова.

Отмечается, что Попов до войны на Донбассе владел СТО в Горловке. В конфликте на стороне сепаратистов участвовал с 2014 года, захватывал здание городского отдела милиции.

Покушение на главаря боевиков "ДНР" Сергея Попова: