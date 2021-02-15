В "ДНР" показали взорванное авто главаря боевиков и назвали версию покушения

В салоне, кроме осколков, на руле авто и на сидении можно заметить пятна крови.
В Сети появились фото из оккупированной Горловки Донецкой области с места взрыва автомобиля комбата "народной милиции ДНР" Сергея Попова с позывным "Длинный".
На кадрах опубликованных в Telegram-канале Неофициальный Безсонов запечатлен пикап Mitsubishi с повреждениями в салоне и по корпусу.
Отметим, что в салоне, кроме осколков, на руле авто и на сидении можно заметить пятна крови.
Состояние Попова врачи оценивают как средней тяжести - у него множественные осколочные ранения ног и осколочный перелом бедра. Сейчас его оперируют. У дочери главаря боевиков, которая находилась с ним в машине, контузия и шок, но видимых повреждений нет.
В так называемой "ДНР" полагают, что взрыв - это ответ украинской стороны на действия батальона под командованием Попова.
Отмечается, что Попов до войны на Донбассе владел СТО в Горловке. В конфликте на стороне сепаратистов участвовал с 2014 года, захватывал здание городского отдела милиции.
Покушение на главаря боевиков "ДНР" Сергея Попова:
- В понедельник, 15 февраля, в оккупированной Горловке Донецкой области произошел взрыв под автомобилем командира батальона "народной милиции" "ДНР" Сергея Попова (кличка "Длинный").
- Главарь боевиков остался жив, его доставили в больницу. Под его машину было заложено самодельное взрывное устройство.
- Взрыв произошел, когда "Длинный" вез дочь в школу. Ребенок тоже пострадал и находится в больнице.
- Ранение комбата "ДНР" было не тяжелым. Ему осколками посекло ноги и бедро. У пострадавшего шок первой степени, сейчас он в операционной.
- Взрыв произошел примерно в 8 часов утра по местному времени (7:00 по Киеву).