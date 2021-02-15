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В "ДНР" показали взорванное авто главаря боевиков и назвали версию покушения

15 февраля 2021, 10:49
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В салоне, кроме осколков, на руле авто и на сидении можно заметить пятна крови.

Пророссийский террорист в Донецке, ДНР
В "ДНР" взорвали авто главаря боевиков / Reuters

В Сети появились фото из оккупированной Горловки Донецкой области с места взрыва автомобиля комбата "народной милиции ДНР" Сергея Попова с позывным "Длинный".

На кадрах опубликованных в Telegram-канале Неофициальный Безсонов запечатлен пикап Mitsubishi с повреждениями в салоне и по корпусу.

Отметим, что в салоне, кроме осколков, на руле авто и на сидении можно заметить пятна крови.

Состояние Попова врачи оценивают как средней тяжести - у него множественные осколочные ранения ног и осколочный перелом бедра. Сейчас его оперируют. У дочери главаря боевиков, которая находилась с ним в машине, контузия и шок, но видимых повреждений нет.

В так называемой "ДНР" полагают, что взрыв - это ответ украинской стороны на действия батальона под командованием Попова.

Отмечается, что Попов до войны на Донбассе владел СТО в Горловке. В конфликте на стороне сепаратистов участвовал с 2014 года, захватывал здание городского отдела милиции.

  • Покушение на главаря боевиков "ДНР" Сергея Попова t.me/s/neoficialniybezsonov
  • Покушение на главаря боевиков "ДНР" Сергея Попова t.me/s/neoficialniybezsonov
  • Покушение на главаря боевиков "ДНР" Сергея Попова t.me/s/neoficialniybezsonov
  • Покушение на главаря боевиков "ДНР" Сергея Попова t.me/s/neoficialniybezsonov

Покушение на главаря боевиков "ДНР" Сергея Попова:

  • В понедельник, 15 февраля, в оккупированной Горловке Донецкой области произошел взрыв под автомобилем командира батальона "народной милиции" "ДНР" Сергея Попова (кличка "Длинный").
  • Главарь боевиков остался жив, его доставили в больницу. Под его машину было заложено самодельное взрывное устройство.
  • Взрыв произошел, когда "Длинный" вез дочь в школу. Ребенок тоже пострадал и находится в больнице.
  • Ранение комбата "ДНР" было не тяжелым. Ему осколками посекло ноги и бедро. У пострадавшего шок первой степени, сейчас он в операционной.
  • Взрыв произошел примерно в 8 часов утра по местному времени (7:00 по Киеву).
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