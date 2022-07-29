В Донецкой области оккупанты могут сосредоточить усилия лишь на одном направлении - ISW

Военные РФ 28 июля продолжали продвигаться на север к Бахмуту / Фото УНИАН

Российские оккупационные войска в Донецкой области, вероятно, пытаются извлечь выгоду из недавних незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута, продолжая попытки продвижения в этом районе. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 28 июля оккупанты продолжали продвигаться на север к Бахмуту с недавно захваченных позиций в районе Новолуганского и Углегорской ГЭС, а также продвигались в юго-западном направлении по шоссе Т1302 с недавно захваченных позиций в Берестове.

Также российские подразделения пытались добиться успехов вокруг Северска, но пока безрезультатно. Таким образом, российское командование, скорее всего, попытается сохранить темп наступления на Бахмут, возможно, за счет снижения давления на северском направлении.

При этом эксперты ISW считают маловероятным захват Бахмута, несмотря на недавние продвижения в направлении города.

Как сообщал Главред, ранее аналитики ISW заявляли, что армия РФ может провести только две значительные наступательные операции в Украине. Первая – это захват Северска, а вторая – это попытка штурма Бахмута.

При этом российская армия выделила достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории на этих двух направлениях, но этих сил будет недостаточно, чтобы поддерживать такой же темп наступления на других участках.

"Таким образом, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как захватит какие-либо другие крупные городские районы Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) пожаловался на неудачную стратегию российских оккупантов и рассказал, на какое направление РФ решила бросить все силы.

Террорист отметил, что российские оккупанты ведут открытое наступление на самые укрепленные позиции Вооруженных сил Украины в Авдеевке, Песках, Красногоровке и Марьинке. При этом Гиркин заявил, что российская армия в очередной раз делает ставку на концентрацию артиллерии.

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