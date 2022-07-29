УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Донецкой области оккупанты могут сосредоточить усилия лишь на одном направлении - ISW

29 июля 2022, 07:23

РФ попытается сохранить темп наступления на Бахмут, возможно, за счет снижения давления на северском направлении. При этом захват Бахмута маловероятен.

военные РФ
Военные РФ 28 июля продолжали продвигаться на север к Бахмуту / Фото УНИАН

Российские оккупационные войска в Донецкой области, вероятно, пытаются извлечь выгоду из недавних незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута, продолжая попытки продвижения в этом районе. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 28 июля оккупанты продолжали продвигаться на север к Бахмуту с недавно захваченных позиций в районе Новолуганского и Углегорской ГЭС, а также продвигались в юго-западном направлении по шоссе Т1302 с недавно захваченных позиций в Берестове.

Также российские подразделения пытались добиться успехов вокруг Северска, но пока безрезультатно. Таким образом, российское командование, скорее всего, попытается сохранить темп наступления на Бахмут, возможно, за счет снижения давления на северском направлении.

При этом эксперты ISW считают маловероятным захват Бахмута, несмотря на недавние продвижения в направлении города.

Как сообщал Главред, ранее аналитики ISW заявляли, что армия РФ может провести только две значительные наступательные операции в Украине. Первая – это захват Северска, а вторая – это попытка штурма Бахмута.

При этом российская армия выделила достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории на этих двух направлениях, но этих сил будет недостаточно, чтобы поддерживать такой же темп наступления на других участках.

"Таким образом, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как захватит какие-либо другие крупные городские районы Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) пожаловался на неудачную стратегию российских оккупантов и рассказал, на какое направление РФ решила бросить все силы.

Террорист отметил, что российские оккупанты ведут открытое наступление на самые укрепленные позиции Вооруженных сил Украины в Авдеевке, Песках, Красногоровке и Марьинке. При этом Гиркин заявил, что российская армия в очередной раз делает ставку на концентрацию артиллерии.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Другие новости:

война в Украине война на Донбассе новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:23

В Донецкой области оккупанты могут сосредоточить усилия лишь на одном направлении - ISW

07:00

День Сил Специальных Операций ВСУ: мощные поздравления и картинки защитникам

06:40

Следующий шаг ВСУ на Херсонщинемнение

06:36

РФ ударила по центру Харькова, под завалами дома ищут людей

06:00

Путин в тупике, поражение в войне станет для него концом - Владимир ГорбачВидео

Реклама
04:30

Как защитить дом от воров, обезопасить жилище и обмануть грабителя

04:00

Куда опасно прятаться во время воздушной тревоги: важные правила

03:10

Через "Дию", от ООН и от Красного креста: как украинцу получить финансовую помощь во время войны

02:40

Россия смогла быстро захватить Чернобыльскую АЭС благодаря тайным агентам - ReutersВидео

02:05

Военный эксперт Жданов объяснил, почему новая тактика ВСУ очень успешна

01:37

Удастся применить даже мелкую и вялую морковь: как сохранить на зиму урожай в банках

01:07

Гороскоп на неделю 1-7 августа: Тельцам – важные новости, Львам – долги, Скорпионам – вещие сныВидео

00:36

И слезы, и объятия: Лидия Таран показала, как выглядит ее дом после прилета российской ракеты

00:17

С Днем сисадмина – прикольные открытки и оригинальные текстыФото

00:06

Зеленский заразительно рассмеялся во время интервью Пирсу Моргану. Момент попал на видеоВидео

00:04

Россию должны признать государством-спонсором терроризма - Зеленский

00:01

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2022: Львам – удачные совпадения, Стрельцам – деньги, Водолеям – потериВидео

28 июля, четверг
23:59

Гороскоп на август 2022 для Тельцов: сюрпризы судьбы, любовь с первого взгляда и помощь высших сил

23:40

Украинцы требуют исключить россиянку из конкурса "Мисс мира"

23:35

Рассказывала бредни о "нацистах" в ВСУ: в Харькове преподавательница вуза угодила в громкий скандалВидео

Реклама
23:22

"Такая красивая семья": Пугачева прогулялась в новом образе с детьми

23:05

Оккупанты привязывают коптеры к удочкам, боясь "глушилок" ВСУВидео

22:59

Модный дом Balenciaga создал модный свитшот, чтобы помочь Украине

22:38

В СНБО признались, когда Украина наконец-то уничтожит Керченский мостВидео

22:15

Названа самая красивая женщина мира

22:12

РФ потерпела политическое поражение: эксперт перечислил главные провалы врага

21:52

На Николаевщине два человека подорвались на мине в море: Ким рассказал деталиВидео

21:41

Гороскоп на август 2022 для Овнов: назван самый удачный день месяцаВидео

21:26

Есть ли перспективы у мирных переговоров с Россией?мнение

21:24

Россияне ударили по Николаеву: повреждены жилые дома и центр выдачи гумпомощиВидео

21:14

Украинская десантура сбросила взрывчатку точно в люк бронемашины оккупантовВидео

21:05

Вражеские войска мощно обстреляли Днепропетровщину из "Ураганов", погиб парень

20:52

РосСМи сообщили, что София Ротару определилась, на чьей она стороне

20:39

У Зеленского озвучили печальные последствия деоккупации Херсона для россиянВидео

20:28

"Это просто энциклопедия идиотизма": Арестович озвучил вторую стратегическую ошибку РФ в войнеВидео

20:15

Генерал Бен Ходжес сделал прогноз относительно окончания войны в Украине

20:06

"Это выглядит мерзко": Лукашенко уничтожил свое место в истории - Подоляк

19:39

Литва передаст Украине бронемашины, боеприпасы и современные антидроны

19:19

Изобретательные хозяйки оборачивают терку в целлофан: в чем хитрость

19:14

После скандала с бегством из Украины в Молдову внук Ротару похвастался снимками из Парижа

Реклама
18:37

Поп из МП полез драться крестом на священника ПЦУ на похоронах погибшего бойцаВидео

17:52

Бесконечность без конечностей: экс-боевик "ЛДНР" поплакался в Сети на тяжелую жизнь

17:36

"Это была либо Пугачева, либо Ветлицкая": Кушанашвили рассказал, как ему выбили зубы

16:57

ВСУ могут отбросить врагов на линию 23 февраля до конца года: американский генерал назвал условие

16:45

Путин не безумец, а школьный хулиган: Украина с ракетами ATACMS поставит его на место – ПодолякВидео

16:37

В СНБО намерены "зачистить" страну от агентов РоссииВидео

16:10

Ким Чен Ын заявил о готовности вступить в военный конфликт с США

16:07

Маричка Падалко повторила позу первой леди Зеленской для Vogue и заступилась за нееВидео

15:49

Планы РФ по Змеиному обречены на провал: ВСУ с HIMARS, Богдана и Harpoon отобьют все атаки – экспертВидео

15:44

"Врачи говорят, что это судьба": появились неожиданные детали смерти Юрия Шатунова

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять