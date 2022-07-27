В ожесточенных боях под Бахмутом погиб талантливый журналист

Погиб украинский журналист / Укринформ

В ожесточенных боях под Бахмутом в Донецкой области трагически погиб украинский журналист Александр Савоченко. Он отправился на фронт сразу после масштабного вторжения России в Украину, пишет издание Факты.

До начала российской агрессии журналист работал на телеканале СТБ, в информационном агентстве Франс Пресс и Суспільном. Савоченко создавал аналитические сюжеты, в частности, об экономике и политике. Жил в Киевской области, в городе Бровары.

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У Савоченко остались жена, родители, старший брат и бабушка. Похороны украинского защитника состоятся в родном селе – Полесском Черниговской области.

По данным ИМИ, Александр Савоченко – 37-й медийщик, погибший вследствие российской агрессии в Украине. Из них восемь – во время выполнения журналистской деятельности, 29 погибли как участники боевых действий или вследствие российских обстрелов, не во время исполнения ими журналистских обязанностей.

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Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами в Украине погиб доброволец ВСУ из Грузии ‒ Кахабер Гоголь.

Ранее в боях за Северодонецк погибли четверо военнослужащих Иностранного легиона обороны Украины - они были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.

Также в боях за Украину в Донецкой области погиб еще один иностранный доброволец - 30-летний гражданин Швеции. Погибший боец ранее служил в Воздушных силах Швеции, был в звании лейтенанта.

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