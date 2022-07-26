На фронте погибли граждане США: один из них имел украинские корни

На фронте погибли американцы Люк Лучишин и Брайан Янг / Скриншот видео NYT

На фронте в бою против российских оккупантов героически погибли граждане США - Брайан Янг и Люк Лучишин с позывным "Скайуокер". Об этом заявил друг погибшего 31-летнего Лучишина Кори Месимер из Миртл-Бич, сообщает The New York Time.

Лучишин имел украинские корни, из Украины была его бабушка. Друг погибшего утверждает, что он военный чувствовал близость к своему наследию и ответственность за нее.

"Это было то, что ему нужно было сделать, он очень сильно переживал по этому поводу", – сказал Месимер.

Друг Лучишина утверждает, что военным он стал уже на фронте, до этого у него не было такого опыта. Он прибыл в Украину в апреле и рассказывал, что здесь не хватало запасов, а позиции постоянно обстреливали оккупанты из тяжелой артиллерии.

Семья Брайана Янга не ответила на звонки журналистов, поэтому о том, что побудило его пойти на фронт в Украину пока ничего не известно.

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Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами в Украине погиб доброволец ВСУ из Грузии ‒ Кахабер Гоголь.

Ранее в боях за Северодонецк погибли четверо военнослужащих Иностранного легиона обороны Украины - они были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.

Читайте такжеВ боях за Украину погиб юный, 18-летний доброволец ВСУ

Также в боях за Украину в Донецкой области погиб еще один иностранный доброволец - 30-летний гражданин Швеции. Погибший боец ранее служил в Воздушных силах Швеции, был в звании лейтенанта.

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