В бою на Николаевщине трагически погиб командир 28-й бригады Виталий Гуляев

На фронте погиб Виталий Гуляев / Коллаж фото из соцсетей

На Николаевщине в бою с российскими оккупантами погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады полковник Виталий Гуляев. Именно под его командованием бригада остановила продвижение русских войск на юге. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"23 июля погиб на юге Украины. Каждый новый шаг в сторону Херсона дается с трудом. Он сделал все, чтобы приблизить нашу победу", – отметил Цаплиенко.

Журналист убежден, что погибший Гуляев заслужил, чтобы его именем назвали одну из улиц Одессы.

Депутат Киевского горсовета Павел Бойченко добавил, что бригада под командованием Гуляева остановила продвижение оккупантов и начала очищать Николаевщину и Херсонщину от врага.

Известно, что ранее Гуляев службы в 93-1 бригаде "Холодный Яр", а впоследствии стал первым командиром 13 батальона 58-й бригады. Он прошлого сентября возглавил 28-ю Одесскую бригадыу им. Рыцарей зимнего похода.

На фронте погиб Виталий Гуляев / Фото из соцсетей

Как сообщал Главред, в бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. 22 июля его проводили в последний путь в Николаеве.Читайте такжеВ боях за Украину погиб гражданин Канады, с ним были еще несколько бойцов Интернационального легиона

Также мы писали, что в суровых сражениях с российскими агрессорами трагически погиб легендарный телеведущий музыкального канала М1 Карим Гуламов.

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