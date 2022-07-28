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Войска РФ смогут атаковать только два города Украины, потом наступление заглохнет - ISW

28 июля 2022, 06:51

Оккупанты могут провести наступление в направлении Северска и Бахмута. Сил недостаточно, чтобы поддерживать такой же темп наступления на других участках.

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Войска России могут наступать лишь в двух направлениях / Reuters

Российская оккупационная армия в настоящее время может провести только две значительные наступательные операции в Украине. Первая – это захват Северска, а вторая – это попытка штурма Бахмута. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Северская операция может быть сосредоточена на развертывании наступления на Северск Донецкой области с направления Верхнекаменки и Белогоровки. На бахмутском направлении войска оккупантов могут наступать из районов Новолуганского и Углегорской ТЭЦ.

Аналитики отмечают, что российская армия выделила достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории на этих двух направлениях, но этих сил будет недостаточно, чтобы поддерживать такой же темп наступления на других участках.

"Таким образом, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как захватит какие-либо другие крупные городские районы Украины", - говорится в сообщении.

understandingwar.org

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Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны предполагают, что Россия хочет захватить еще больше территорий Украины перед проведением референдумов и аннексией.

Напомним, 20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы расширяет географию войны против Украины, в том числе, на Херсонскую и Запорожскую область. Оккупанты намерены, дескать, "демилитаризировать юг Украины". Также он сказал, что захватчики, мол, готовы пойти еще дальше, если Запад будет и в дальнейшем помогать Киеву оружием.

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