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В России хотят захватить больше территорий Украины для аннексии, но вряд ли смогут - ISW

27 июля 2022, 06:24

Аналитики считают, что российские войска вряд ли оккупируют значительную дополнительную территорию в Украине до начала запланированного срока аннексии.

военные РФ
Армия РФ попробует захватить еще больше территорий для аннексии / Фото informnapalm.org

Аналитики Института изучения войны предполагают, что Россия хочет захватить еще больше территорий Украины перед проведением референдумов и аннексией.

Руководство, поддерживаемое Россией, продолжает провозглашать сроки для захвата дополнительной украинской территории, вероятно, чтобы поддержать текущую подготовку к референдумам по поводу присоединения этих территорий к Российской Федерации, говорится в анализе ISW.

Заместитель "министра информации" так называемой "ДНР" Даниил Бессонов 25 июля заявил, что фейковая республика рассчитывает захватить всю Донецкую область до конца августа.

Ранее разные российские и западные источники сообщали, что Россия намерена провести референдумы на оккупированных территориях в первой половине месяца, вероятно, примерно 11 сентября.

Поддерживаемая Россией так называемая оккупационная власть, вероятно, настаивает на установлении сроков для военных целей, чтобы поддержать условия ускоренной аннексии. При этом аналитики считают, что российские войска вряд ли оккупируют значительную дополнительную территорию в Украине до начала указанного срока аннексии.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Оккупационное руководство объявляет ускоренные сроки для захвата украинской территории, чтобы согласовать усилия Кремля по подготовке к аннексии оккупированных территорий.
  • Российские войска захватили незначительные территории к северо-востоку от Бахмута и продолжают бои к востоку и югу от Бахмута.
  • Силы РФ совершили ограниченную атаку северо-западнее Изюма, вероятно, чтобы обезопасить российские тыловые районы на линии Изюм-Славянск.
  • Оккупанты произвели ограниченные обстрелы на юго-западе от города Донецк вблизи границы Запорожской области.
  • Российские войска сосредоточились на обороне оккупированных рубежей и совершили ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.
  • Украинские войска продолжали наносить удары по российским материально-техническим узлам в Херсонской области.
  • Кремль продолжает формирование региональных добровольческих батальонов для введения в Украину.
  • Истоки информации украинской разведки продолжают раскрывать планы Кремля по поводу аннексии оккупированной Украины путем фальсифицированных референдумов.

Как сообщал Главред, на захваченных российскими войсками районах Донецкой области представители оккупантов из так называемой "ДНР" готовят так называемый "референдум" о "присоединении" к России. Запланированный результат – 70% "за". Списки уже формируют. "Голосовать" людей планируют заставить с помощью "метки избирателя" – метода, когда на указательный палец человека наносят чернила. Такое "мероприятие" захватчики могут провести уже 11 сентября.

Планы России по аннексии территорий Украины

В Центре национального сопротивления в июне со ссылкой на украинских разведчиков рассказали о том, что Россия вынуждена переносить свои "референдумы" на захваченных территориях. Причиной тому является высокий уровень сопротивления местного населения российской оккупации. Планы Москвы по аннексии территорий Украины проваливаются.

В Главном управлении разведки Минобороны 13 июля рассказали, что Россия не смогла достичь своей главной цели – оккупации всей Украины. Однако агрессор намерен "присоединить" к своей стране уже захваченные украинские территории.

20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы расширяет географию войны против Украины, в том числе, на Херсонскую и Запорожскую область. Оккупанты намерены, дескать, "демилитаризировать юг Украины". Также он сказал, что захватчики, мол, готовы пойти еще дальше, если Запад будет и в дальнейшем помогать Киеву оружием.

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