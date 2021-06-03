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В ФРГ поставили условие по транзиту российского газа через Украину

3 июня 2021, 09:03
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Украина должна оставалась страной-транзитером, считают в Берлине.

Берлин поставил условие по транзиту газа РФ
В ФРГ сделали заявление по транзиту газа через Украину / Reuters

В МИД Германии отреагировали на заявление России о сохранении транзита газа через Украину.

Собеседник РИА Новости в немецком внешнеполитическом ведомтсве напомнил слова официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта: "Для федерального правительства было и остается всегда самым важным, чтобы Украина, также с Северным потоком-2, оставалась страной-транзитером".

Кроме того, в МИД ФРГ добавили, что новый договор России и Украины о транзите "стал важным сигналом для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении".

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Транзит газа через Украину:

  • Сооружение газопровода СП-2 идет в обход Украины с 2018 года. Трубопровод прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиардов евро.
  • Советник главы Нафтогаза Лана Зеркаль говорила, что если Северный поток-2 все-таки заработает, по транзиту газа через Украину будет нанесен серьезный удар. В Киеве надеются, что США заблокируют достройку российского газопровода.
  • Немецкий журналист Райнхард Фезер утверждал, что Россия после запуска СП-2 больше не будет зависеть от транзита газа через Украину. По этой причине Москва может пойти на новую дестабилизацию ситуации в украинском государстве.
  • 20 мая США отказались от санкций против Nord Stream 2 AG и гендиректора компании Матиаса Варнига. Отказ от ограничений против оператора Северного потока-2 в Вашингтоне объяснили национальными интересами Штатов.
  • Верховная Рада в связи с данным инцидентом обратилась к Конгрессу США с просьбой остановить проект СП-2 и ударить санкциями по всем компаниям, которые связаны со строительством газопровода.
  • 2 июня в компании Nord Stream 2 AG заявили о том, что газопровод Северный поток-2 будет достроен. Однако оператор трубопровода ожидает определенных уступок со стороны Германии.

Контракт на транзит газа между Россией и Украиной

30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.

Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены за сутки до прекращения прежнего контракта.

Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"."

Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров.

Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

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