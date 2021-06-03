В ФРГ поставили условие по транзиту российского газа через Украину

В ФРГ сделали заявление по транзиту газа через Украину / Reuters

В МИД Германии отреагировали на заявление России о сохранении транзита газа через Украину.

Собеседник РИА Новости в немецком внешнеполитическом ведомтсве напомнил слова официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта: "Для федерального правительства было и остается всегда самым важным, чтобы Украина, также с Северным потоком-2, оставалась страной-транзитером".

Кроме того, в МИД ФРГ добавили, что новый договор России и Украины о транзите "стал важным сигналом для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении".

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Транзит газа через Украину:

Сооружение газопровода СП-2 идет в обход Украины с 2018 года. Трубопровод прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиардов евро.

Советник главы Нафтогаза Лана Зеркаль говорила, что если Северный поток-2 все-таки заработает, по транзиту газа через Украину будет нанесен серьезный удар. В Киеве надеются, что США заблокируют достройку российского газопровода.

Немецкий журналист Райнхард Фезер утверждал, что Россия после запуска СП-2 больше не будет зависеть от транзита газа через Украину. По этой причине Москва может пойти на новую дестабилизацию ситуации в украинском государстве.

20 мая США отказались от санкций против Nord Stream 2 AG и гендиректора компании Матиаса Варнига. Отказ от ограничений против оператора Северного потока-2 в Вашингтоне объяснили национальными интересами Штатов.

Верховная Рада в связи с данным инцидентом обратилась к Конгрессу США с просьбой остановить проект СП-2 и ударить санкциями по всем компаниям, которые связаны со строительством газопровода.

2 июня в компании Nord Stream 2 AG заявили о том, что газопровод Северный поток-2 будет достроен. Однако оператор трубопровода ожидает определенных уступок со стороны Германии.