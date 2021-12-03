В Харькове мужчина переоделся в нищего и избивал людей, которые не дали ему милостыню

Пранкер избивал людей / УНИАН

В Харькове неизвестный мужчина, похожий на бездомного, просил у людей милостыню. Однако, как только ему в этом отказывали, он сразу же бил их.

Как сообщили в Telegram-канале "Труха Харьков", где появилось видео, заснятое очевидцами, увидевшие избиение люди, все-таки дали мужчине подаяние.

Позже выяснилось, что это был пранкер, который просто переоделся бомжа и избивал людей ради мужчина просто переоделся в человека, нуждающегося в помощи, все это он делал ради контента.

В сети уже назвали пранкера "мамкиным блогером" и осудили его поступок.

Напомним, ранее в Сети появилось интересное видео "исцеления" попрошайки. Во Львове женщина целыми днями сидит на инвалидной коляске в центре города и просит прохожих о помощи. Однако на место "дислокации" она прибывает на своих собственных двух ногах.

Также ранее в Киеве бабулька просила милостыню у торгового центра. Выяснилось, что ежедневно попрошайка зарабатывает порядка 900 гривен, которые тут же тратит в супермаркете, а потом, прикупившись, едет домой на такси.