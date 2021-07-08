В Херсоне ввели режим ЧС: люди рискуют остаться без воды

Жители Херсона могут остаться без воды

В результате непогоды, около 75 тысяч человек в Херсоне могут остаться без воды и канализации. Авария на городском коллекторе признана чрезвычайной ситуацией, пишет Херсон Онлайн.Сейчас известно, что в результате взлома городского коллектора,

75 тысяч жителей рискуют оставит без воды и канализации.

Из-за непогоды ремонтникам не удается найти место поломки. В частности, глубина закладки труб - 8 метров, аварийный участок - 37 метров, а длина коллектора - 1080 метров, что также усложняет работу специалистов.

Региональные чиновники, со своей стороны, признали аварию на городском коллекторе - чрезвычайной ситуацией.

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Напомним, ранее в городе Бердянск (Запорожская область) 4 июля нынешнего года прошел мощный ливень. Улицы затопило, ветер повалил десятки деревьев. В городе произошло массовое аварийное отключение электроэнергии. Бердянск, как пишут местные журналисты, "ушел под воду", потому что такие объемы воды не выдержала дренажная система,