В Кабмине рассказали, как получить высокую пенсию

Как получить высокую пенсию / segodnya.ua

Граждане Украины смогут получить пенсию в размере 7 тысяч гривен, но на такие выплаты могут рассчитывать лишь люди с полным страховым стажем из солидарной и накопительной систем, пишет Министерство социальной политики.

Согласно подсчетам, при взносах 4% от заработной платы и доходности + 0,25% в месяц выше уровня инфляции украинцы смогут накопить на достаточно высокую пенсию.

Правда, для этого должны быть выполнены следующие условия:

заработная плата должна быть на уровне 15 тысяч гривен в месяц;

общий стаж – от 35 лет;

ежемесячно откладывать 2% от зарплаты на пенсионный накопительный счет из уплаченного НДФЛ и дополнительные 2% от зарплаты из сумм ЕСВ, оплаченные работодателем;

после выхода на пенсию получает выплаты по накопительной системе 15 лет;

весь период накопленные деньги работают с доходностью +0,25% выше уровня инфляции в месяц;

украинец получает пенсию по солидарной системе в размере 3,6 тысячи гривен.

Если все условия соблюдены, то средняя пенсия по накопительной системе за 15 лет составит 3,1 тысячи гривен. Таким образом, общая сумма пенсии по солидарной и накопительной системам составит более 6,7 тысячи гривен, а это 45% от расчетной зарплаты.

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Напомним, ранее писал, что Министерство социальной политики направило в регионы 1,1 млрд грн для выплаты субсидий на ЖКУ.

В банковские учреждения направили средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Сообщалось, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь 2021 года.