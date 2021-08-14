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В Кабмине пояснили, как "не потерять" годы стажа

14 августа 2021, 22:07
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В ближайшее время около 500 тысяч украинских граждан могут остаться без пенсий, поскольку у них нет необходимых 15 лет страхового стажа.

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Министр Лазебная объяснила, как "не потерять" годы стажа / censor.net

В Кабмине разработали новый законопроект, который позволит включить в страховой стаж для получения пенсии годы, когда человек не был официально трудоустроен, пишет пресс-служба ведомства.

По словам главы Минсоцполитики Марины Лазебной, в нашей стане нужно срочно менять законодательство, согласно которому начисляются пенсионные выплаты. В ближайшее время около 500 тысяч украинских граждан могут остаться без пенсий, поскольку у них нет необходимых 15 лет страхового стажа.

"Мы разработали законопроект и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда, и будем продвигать его дальше, потому что чем больше людей вовлечено в систему социального страхования чем больше их работает, тем больше они имеют права на достойную пенсию"‎, — объяснила министр социальной политики.

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Кроме того, Марина Лазебная напомнила, что граждане Украины могут и должны самостоятельно контролировать свой стаж. Для этого необходимо создать на сайте Пенсионного фонда собственный кабинет, где отображается информация не только о накопленном страховом стаже, но и о размерах взносов. Также на портале ПФУ можно рассчитать размер пенсионных выплат.

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Напомним, ранее писал, что Министерство социальной политики направило в регионы 1,1 млрд грн для выплаты субсидий на ЖКУ.

В банковские учреждения направили средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Сообщалось, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь 2021 года.

В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.

До того Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий. Лишить субсидий могут арендодателей, которые не задекларировали доходы; должников по коммуналке и ряд других категорий граждан.

пенсии стаж Марина Лазебная трудовой стаж Минсоцполитика новости Украины
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