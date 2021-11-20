В Киеве хам-маршрутчик отказался бесплатно везти пенсионерку и выбросил в окно ее удостоверение

Водитель столичной маршрутки выбросил удостоверение пенсионера / Скриншот

В Киеве водитель маршрутного такси выбросил из салона удостоверение пенсионерки, которая надеялась на бесплатный проезд. Когда женщина вышла за документом, шофер закрыл дверь и уехал.

Очевидцы происшествия заявили, что инцидент произошел на маршруте №474 "Метро Харьковская-Бортничи". Видео обнародовал телеграм-канал "Киев Сейчас". На кадрах видно, как пожилая женщина зашла в транспорт и показала удостоверение. Тогда водитель резко выхватил его из рук пассажирки.

Пенсионерка попросила отдать ей пенсионное и сказала, что заплатит. На что водитель попросту открыл окно и выбросил удостоверение. Старушка вынуждена была выйти на улицу и искать документ в темноте.

Отметим, согласно распоряжению Кабмина, в Украине право на бесплатный проезд имеют:

ветераны войны,

граждане, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС,

лица с инвалидностью,

пенсионеры,

малолетние лица-сироты.

Напомним, ранее мы писали о другом случае хамского поведения водителя маршрутки – в Запорожье маршрутчик-неадекват нахамил мужчине, который пытался воспользоваться льготным проездом. Водитель даже не пытался подбирать слова, используя матерную ругань.

Также стоит напомнить об инциденте под Одессой, где маршрутчик в грубой форме отказал в бесплатном проезде бойцу АТО, когда тот захотел воспользоваться своим правом льготного проезда. За такой поступок активисты облили его зеленкой.