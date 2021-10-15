"Либо он выходит, либо мы не едем": в Запорожье маршрутчик-неадекват обматерил льготника

В Запорожье водитель маршрутки обругал льготника / Скриншот

В Запорожье водитель маршрутки №69 нахамил мужчине, который пытался воспользоваться льготным проездом. Водитель даже не пытался подбирать слова, используя матерную ругань.

Видео инцидента в маршрутке впоследствии появилось в социальных сетях. Судя по ролику, водитель находился не в уравновешенном эмоциональном состоянии. Тот, не выбирая выражений, начал "объяснять" пассажиру, что льготный проезд якобы отменили.

"Я тебе говорю: оплачивай проезд. Льготы отменены. Да мне на***ть, что ты говоришь. ***дон, конченный. Ты у меня всю жизнь будешь смотреть только вперед", – кричал на весь салон водитель.

Эмоциональная речь шофера результате не возымела. После чего мужчина обратился к угрозам, что сойдет с маршрута, если льготник не выйдет из автобуса. На этом водитель не остановился и начал выгонять всех пассажиров.

"На выход все. Либо он выходит, либо мы не едем", – добавил шофер. В комментариях люди пишут, что такая манера общения с пассажирами – нормальная для этого водителя. Уже не единожды он устраивал подобные скандалы.

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