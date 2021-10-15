"Либо он выходит, либо мы не едем": в Запорожье маршрутчик-неадекват обматерил льготника

Пассажиру водитель пытался "объяснить", что льготный проезд якобы отменили.
В Запорожье водитель маршрутки №69 нахамил мужчине, который пытался воспользоваться льготным проездом. Водитель даже не пытался подбирать слова, используя матерную ругань.
Видео инцидента в маршрутке впоследствии появилось в социальных сетях. Судя по ролику, водитель находился не в уравновешенном эмоциональном состоянии. Тот, не выбирая выражений, начал "объяснять" пассажиру, что льготный проезд якобы отменили.
"Я тебе говорю: оплачивай проезд. Льготы отменены. Да мне на***ть, что ты говоришь. ***дон, конченный. Ты у меня всю жизнь будешь смотреть только вперед", – кричал на весь салон водитель.
Эмоциональная речь шофера результате не возымела. После чего мужчина обратился к угрозам, что сойдет с маршрута, если льготник не выйдет из автобуса. На этом водитель не остановился и начал выгонять всех пассажиров.
"На выход все. Либо он выходит, либо мы не едем", – добавил шофер. В комментариях люди пишут, что такая манера общения с пассажирами – нормальная для этого водителя. Уже не единожды он устраивал подобные скандалы.
Другие инциденты в общественном транспорте:
- Под Одессой маршрутчик в грубой форме отказал в бесплатном проезде бойцу АТО, когда тот захотел воспользоваться своим правом льготного проезда. За такой поступок активисты облили его зеленкой.
- В Запорожье водитель маршрутки чуть не пробил голову пенсионеру, который пытался проехать пару остановок. Сначала выбросил из салона его рюкзак, а потом изо всех сил ударил дверью по голове. Люди заступились за пожилого пострадавшего и не дали убежать водителю.
- В Мариуполе маршрутчик-меломан набросился на пассажирку. Все началось из-за замечания женщины к водителю о громкой музыке в салоне маршрутки. Мужчина на просьбу пассажирки повел себя неадекватно: посыпались оскорбления и угрозы в сторону пассажирки.