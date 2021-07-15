В Киеве водитель автобуса зажал ребенку руку дверью и обматерил пассажиров

Киевляне просят помочь установить, кто из водителей автобуса №21 был за рулем / Фото Telegram-канал Troeshcina

В Киеве на Троещине водитель автобуса из-за своей невнимательности травмировал руку ребенку. Вместо того чтобы извиниться, он начал нецензурно выражаться в адрес пассажиров.

Инцидент произошел 14 июля на маршруте городского автобуса №21, сообщил Telegram-канал Troeshcina.

Отмечается, что водитель маршрутки не убедился, что все пассажиры зашли в салон и поспешил закрыть двери, зажав руку ребенка. Девочка очень испугалась. Ее мать Елена рассказала о состоянии ребенка.

"Водили к врачу. Есть синяк на руке. Слава Богу, без ушиба. Но она очень испугалась! Он мог бы хотя бы извиниться, а не маты гнуть", – рассказала женщина изданию Сегодня.

Киевляне просят помочь установить, кто из водителей этого маршрута был за рулем. По номеру автобуса это сделать трудно, поскольку на фото он размыт.

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В КП Киевпастранс пообещали, что будут разбираться в этой ситуации.

Как сообщал Главред, в Днепре произошла драка между водителем маршрутного автобуса и одним из пассажиров. Водитель якобы обратился на "ты" к пассажиру. Тот обиделся на фамильярность, после чего пустил в ход кулаки.

А в одесской маршрутке поссорились пассажиры. Люди возмутились из-за того, что молодая пара ехала в транспорте почти голой. Парень был в шортах с голым торсом, а девушка - в бикини.