Обматерил и ударил по голове: в Запорожье наказали маршрутчика, который поиздевался над пенсионером

В Запорожье водитель ударил мужчину дверью в голову / Скриншот

В Запорожье водитель маршрутки чуть не пробил голову пенсионеру, который пытался проехать пару остановок. Сначала выбросил из салона его рюкзак, а потом изо всех сил ударил дверью по голове. Люди заступились за пожилого пострадавшего и не дали убежать водителю.

После удара мужчина на некоторое время потерял сознание. Сейчас он проходит обследование. У него синяк на пол-лица, скачет давление и кружится голова. В день, когда маршрутчик обидел мужчину, он отметил 82-й день рождения, говорится в сюжете ТСН.

Как стало известно, водителя сразу же уволили, и он понесет ответственность за свои действия: ему грозит штраф или до года исправительных работ. В свою очередь фирму-перевозчика "Правекс-стар" оштрафовано "в максимально возможном размере". А в мэрии разорвали с ними соглашения.

Как говорит сын потерпевшего, сразу после инцидента водитель предлагал деньги, чтобы они забрали заявление. От предложения семья отказалась.

Пенсионер имел полное право перевозить багаж, признают у перевозчика. Что касается водителя, то он, говорит руководитель компании, раскаялся и написал заявление об увольнении. И утверждает, что найти новую работу в этой сфере ему будет сложно.

Ранее сообщалось, что водитель 25-го маршрута города Черноморска Одесской области в грубой форме отказал в бесплатном проезде бойцу АТО, когда тот захотел воспользоваться своим правом льготного проезда. За такой поступок активисты облили его зеленкой.