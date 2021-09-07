"Об асфальт хряпну": маршрутчик-меломан набросился на пассажирку в Мариуполе

Водитель маршрутки вел себя неадекватно/ скриншот

В Мелитополе между пассажиркой и водителем маршрутного автобуса произошел конфликт. Свидетелями неприятной ситуации стали пассажиры маршрутки в районе Центрального рынка.

Все началось из-за замечания женщины к водителю о громкой музыке в салоне маршрутки. Мужчина на просьбу пассажирки повел себя неадекватно: посыпались оскорбления и угрозы в сторону пассажирки, пишет ria-m.tv.

"Возьму за ж*пу и об асфальт хряпну, тв*рь", — заявил он на весь салон.

В руководстве предприятия-перевозчика пока никак не отреагировали на данный инцидент.

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