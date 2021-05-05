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В Киеве копы за "пьяную езду" задержали ветерана АТО, который дрался с Кивой

5 мая 2021, 11:44
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Ветеран АТО Михаил Майман, который стал широко известен всему обществу в прошлом году по драке с нардепом Кивой, угодил в неприятную историю с копами.

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В Киеве копы за "пьяную езду" задержали ветерана АТО / скриншот из видео

В Киеве патрульная полиция задержала ветерана АТО Михаила Маймана, который стал широко известен всему обществу в прошлом году, когда стал участником драки в ресторане с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой. Об этом в Facebook написал и подтвердил свои слова фотографиями пользователь Александр Долгий.

Он сообщил, что копы вечером 4 мая остановили автомобиль Маймана. И у него потребовали сдать тест на наличие алкоголя в крови.

Как сообщает портал Страна со ссылкой на собственные источники в МВД, события развивались очень быстро.

"Остановили транспортное средство за мелкое нарушение, водитель совершал поворот не включил поворотники. Подошли и попросили предъявить документы, которые он не предоставил. Составили протокол по статье 126 за непредоставление документов. После чего водитель своим автомобилем начал блокировать выезд служебного транспорта. Патрульные составили два протокола за мелкое хулиганство и неповиновение работникам полиции. Во время задержания повредил крыло служебного автомобиля. После патрульные поехали в Дарницкое управление для оформления повреждения транспорта. Правонарушитель вызвал себе скорую и уехал в больницу", − сказал источник.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В январе минувшего года Киеве в ресторане Моссо произошла драка между нардепом Ильей Кивой и ветераном АТО Михаилом Майманом. Нардеп подошел к другому мужчине и нанес ему головой удар в лицо.
  • В свою очередь, оппонент Кивы не растерялся и ударил нардепа в лицо, после чего Кива пошатнулся и едва удержался на ногах.
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