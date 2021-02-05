"Угрожали дать в морду": соратник Кивы рассказал о драке в Раде

Олег Волошин рассказал об угрозах представителя Европейской солидарности Михаила Боднара.
Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Олег Волошин рассказал о потасовке, которая произошла в зале парламента в пятницу, 5 февраля.
Как подчеркнул он в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS, его оппоненты препятствовали ему высказать возмущение в лицо нардепу от фракции Голос Роману Лозинскому.
"Набежали какие-то уродцы, угрожали дать в морду", - пожаловался Волошин.
По его словам, если коллеги Лозинского по фракции просто перекрывали доступ к выступающему депутату, то представитель Европейской солидарности Михаил Боднар якобы стал угрожать "дать в морду".
Волошин объяснил, что хотел сказать Лозинскому о непроходном рейтинге его партии и о первом месте ОПЗЖ, что не даёт права Голосу рассказывать, кто должен сидеть в Раде, а кто нет.
Потасовка в Верховной Раде:
- В парламенте произошла стычка между народными депутатами во время выступления с трибуны нардепа от фракции Голос Романа Лозинского.
- Во время заседания Лозинский предложил запретить пускать в Раду журналистов закрытых телеканалов.
- Его заявление вызвало возмущение со стороны представителей Оппозиционной платформы – За жизнь.
- После такого предложения к выступающему пошел оппозиционный нардеп Илья Кива, однако ему заблокировали путь сторонники Лозинского.
- В потасовке у трибуны Рады также принимал участие другой нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин.