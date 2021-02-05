"Угрожали дать в морду": соратник Кивы рассказал о драке в Раде

Олег Волошин / УНИАН

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Олег Волошин рассказал о потасовке, которая произошла в зале парламента в пятницу, 5 февраля.

Как подчеркнул он в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS, его оппоненты препятствовали ему высказать возмущение в лицо нардепу от фракции Голос Роману Лозинскому.

"Набежали какие-то уродцы, угрожали дать в морду", - пожаловался Волошин.

По его словам, если коллеги Лозинского по фракции просто перекрывали доступ к выступающему депутату, то представитель Европейской солидарности Михаил Боднар якобы стал угрожать "дать в морду".

Волошин объяснил, что хотел сказать Лозинскому о непроходном рейтинге его партии и о первом месте ОПЗЖ, что не даёт права Голосу рассказывать, кто должен сидеть в Раде, а кто нет.

Потасовка в Верховной Раде: