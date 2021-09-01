В Киеве мужчина сделал из одной квартиры семь маленьких и продает их по 57 тысяч долларов

В Киеве мужчина сделал из одной квартиры семь маленьких / ua.depositphotos.com

В Киеве собственник двухэтажной квартиры (пятикомнатной) площадью 130 квадратных метров переделал его в семь смарт-жилищ и продает по 57 тысяч долларов за каждую. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Двухуровневая квартира на девятом этаже площадью 130 квадратных метров расположена в многоэтажном доме №28-б по улице Данченко (в районе Куреневки).

Соседи снизу такому решению категорически не рады. В первую очередь, что в каждой квартире теперь отдельный санузел, а такие постройки − незаконны. Не говоря уже о том, что людей снизу просто заливает.

Отмечается, что по плану этажей над соседом снизу должна быть двухуровневая пятикомнатная квартира под номером 188. А по данным реестра недвижимого имущества: здесь уже семь отдельных домов — 188-а, -б, -в и так далее.

Жители дома собрались с протестом против такого хитрого решения. Как оказалось, по документам владелец двухуровневой квартиры — общество с ограниченной ответственностью. Тем не менее, после протеста жителей дома часть квартир с продажи убрали.

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Напомним, ранее в Сети обратили внимание на то, что в Киеве продают так называемую смарт-квартиру (площадью в 20 квадратных метров) за 33 тысячи долларов США.

Судя по опубликованным фотографиях на сайте бесплатных объявлений, то в жилье категорические мало места. И туда даже не поместился крупный матрас. А ноги потенциального жильца наверняка будут упираться в телевизор на стене