В Киеве на Борщаговке люди пожарили шашлык прямо на балконе / ua.depositphotos.com

В Киеве обитатели жилого массива Борщаговка пожарили шашлык прямо на четвертом этаже большого дома. Об этом сообщили в Telegram-канале паблика Киев Оперативный.

Известно, что инцидент произошел на Борщаговке, по адресу ‒ улица Зодчих, дом №62-а. Жильцы квартиры №159 устроили костер прямо на балконе четвертого этажа. Соседи не стали долго ждать и вызвали полицию на место чрезвычайного происшествия.

"Ни в чем себе не отказывая, ребята из квартиры №159 по Зодчих, 62А, решили в 10 вечера пожарить шашлык на балконе. Даже дрова на лестничной клетке оставили, чтобы их было легче найти. Полицию вызвали. Ждем", ‒ говорится в описании к видеозаписи инцидента.

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Напомним, ранее сообщалось, что у Вечного огня в память о погибших во Второй мировой войне в Одессе туристы решили устроить пикник. Они жарили шашлыки, гуляли и выпивали

Оператор передал сигнал об инциденте другим сотрудникам городской охраны, которые были на патрулировании. Спустя несколько минут людей настоятельно попросили поменять место отдыха.