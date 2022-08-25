В Киеве переименовали 95 улиц, проспектов и площадей: какие появились названия

В Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей / УНИАН

В Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей, которые имели названия связанные с РФ и СССР. Процесс дерусификации еще будет продолжаться. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства. В частности, и в современной российско-украинской войне. Это важный шаг к тому, чтобы уменьшить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории", - написал Кличко.

Киевсовет переименовал:

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ул. Генерала Жмаченко на ул. Князя Романа Мстиславича,

ул. Маршала Малиновского на ул. Героев полка "Азов",

площадь Тульскую на площадь Героев УПА,

ул. Бударина на ул. Украинского возрождения,

ул. Карла Маркса на ул. Гуцульскую,

ул. Питерскую на ул. Лондонскую,

ул. Мичурина (в Соломенском районе) на ул. Морских пехотинцев,

ул. Ростовскую на ул. Луцкую.

Напомним, на Закарпатье в городе Хуст улицу российского писателя Льва Толстого переименовали - отныне она носит имя британского премьера Бориса Джонсона, которого очень полюбили украинцы за его поддержку нашей страны в войне против России. Всего было переименовано более 20 улиц.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют убрать бронзовую скульптуру двух рабочих, которые в 1982 году установили под Аркой "Дружбы народов". Эта скульптура была символом "воссоединения Украины с Россией". Саму же арку переименуют.

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