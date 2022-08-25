В Киеве переименовали 95 улиц, проспектов и площадей: какие появились названия

В Киеве продолжается процесс дерусификации.
В Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей, которые имели названия связанные с РФ и СССР. Процесс дерусификации еще будет продолжаться. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства. В частности, и в современной российско-украинской войне. Это важный шаг к тому, чтобы уменьшить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории", - написал Кличко.
Киевсовет переименовал:
- ул. Генерала Жмаченко на ул. Князя Романа Мстиславича,
- ул. Маршала Малиновского на ул. Героев полка "Азов",
- площадь Тульскую на площадь Героев УПА,
- ул. Бударина на ул. Украинского возрождения,
- ул. Карла Маркса на ул. Гуцульскую,
- ул. Питерскую на ул. Лондонскую,
- ул. Мичурина (в Соломенском районе) на ул. Морских пехотинцев,
- ул. Ростовскую на ул. Луцкую.
Напомним, на Закарпатье в городе Хуст улицу российского писателя Льва Толстого переименовали - отныне она носит имя британского премьера Бориса Джонсона, которого очень полюбили украинцы за его поддержку нашей страны в войне против России. Всего было переименовано более 20 улиц.
Ранее сообщалось, что в Киеве планируют убрать бронзовую скульптуру двух рабочих, которые в 1982 году установили под Аркой "Дружбы народов". Эта скульптура была символом "воссоединения Украины с Россией". Саму же арку переименуют.
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