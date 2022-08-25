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Будут специальные военные мероприятия: эксперт предположил, как могут освободить ЗАЭС

25 августа 2022, 17:17

Запорожскую атомную электростанцию, по мнению Олега Жданова, удастся освободить только военным путем.

Запорожская АЭС, российские военные
Как будут освобождать Запорожскую АЭС / Коллаж фото Reuters, Telegram Андрей Ермак

Освободить Запорожскую атомную электростанцию от оккупантов удастся только военным путем, но не в классическом понимании. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.

ЗАЭС могут освободить специальными военными мероприятиями в рамках контрнаступления. Российские оккупанты будут пытаться переложить ответственность за события, которые будут происходить на станции, на Украину.

"В мире все понимают, кто и для чего это делает. Позавчера была попытка пожара на самой станции, вчера туда вернулись военные, бронетехника, а сегодня подожгли лес вокруг АЭС. Они уже сами не знают, что делать с ней", – сказал Олег Жданов.

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Он убежден, что Россия хочет присвоить себе Запорожскую АЭС целой и невредимой.

"Я так понимаю, что они прибегают уже к последним каким-то шагам. Сейчас Госдума примет какое-то предложение. Снова соберут Совет Безопасности ООН, снова Россия выступит и снова им никто не поверит. Что делать дальше? Я думаю, что Россия захлебывается в собственной злобе терроризма, даже в отношении этой АЭС", — добавил Жданов.

Он напомнил, что США и Великобритания жестко предупредили РФ относительно возможного выброса радиации.

Ситуация на Запорожской АЭС

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение Запорожская АЭС
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