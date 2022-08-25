Контрнаступление приближается: Мусиенко объяснил, как "чаши весов" на фронте склоняются на сторону ВСУ

Мусиенко объяснил, как преимущество на фронте склоняется на сторону ВСУ/ Генштаб ВСУ, Facebook Мусиенко

Российские войска уверенно двигаются к сокращению наступательной активности, и со временем их наступление может остановиться окончательно. Так, на востоке Украины уже заметно, как силы российских оккупантов "сдулись" – там иссякают штурмовые действия.

Хоть РФ и бросила много сил и ресурсов на Авдеевское и Бахмутскийое направления, захватчикам всё равно не удалось одержать там существенных преимуществ. Там наблюдались только небольшие тактические успехи оккупантов. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду, отвечая на вопрос, как в дальнейшем могут развиваться события на фронте.

На юге Украины оккупанты сейчас не имеют возможности проводить наступление, даже не смотря на то, что они перебросили туда часть своих войск.

Поэтому сейчас ситуация на линии фронта будет двигаться к стабилизации, пока украинские Вооруженные силы не накопят достаточно оружия и техники от западных партнеров, чтобы пойти в контрнаступление.

"И поэтому в целом речь, скорее всего, будет идти о стабилизации линии фронта, остановке продвижения противника, а далее – накоплении еще больших резервов украинских сил, еще большего количества оружия от западных партнеров, которые будут продолжать наносить довольно болезненные удары по позициям российских войск, их живой силе и технике, командных пунктах и складах, что создаст предпосылки к переходу к контрнаступальним действиям в будущем", – говорит Мусиенко.

Для России такое развитие событий станет болезненным ударом, ведь внутри страны-агрессора из-за этого будет происходить еще больше социально-экономических потрясений и неурядиц. При этом внутри российских элит будут нарастать разборки, что для Украины только на пользу, отмечает эксперт.

Ранее Мусиенко отмечал, что Россия сможет еще 4-6 месяцев поддерживать боевые действия в той интенсивности, которая наблюдается сейчас. Удары ВСУ по российским складам боеприпасов уменьшают способность оккупантов к ведению боевых действий.

Напомним, Испания передала Украине дополнительную военную помощь, в которую входят целая батарея противовоздушной обороны, бронированные автомобили, а также боеприпасы. Также Испания пообещала привезти в сентябре десятки тысяч единиц одежды для военных на зиму.

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