Россия сможет вести интенсивную войну в Украине еще 4-6 месяцев - Александр Мусиенко

йросиянам придется чаще прибегать к жестам "доброй воли" - Александр Мусиенко / УНИАН, facebook.com

ВСУ создают россиянам невыносимые условия пребывания на оккупированных территориях - они изматывают их ресурсы, из-за чего уже через несколько месяцев стране-агрессору придется их возобновлять. А из-за введенных санкций против России это будет сделать крайне трудно.

В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал о том, что изменилось за полгода полномасштабной войны: пересмотрела ли Россия свои цели в отношении Украины, как надолго у РФ хватит сил вести войну, как дальше будет развиваться ситуация на фронте и при каких условиях россияне будут прибегать к "жестам доброй воли".

Каковы основные итоги этих шести месяцев борьбы?

Следует сказать, что эти месяцы борьбы не увенчались успехом для России. Потому что РФ не достигла никаких стратегических целей, которые она, очевидно, перед собой ставила.

Во-первых, быстро подавить сопротивление украинского народа, если оно будет. Этого не достигнуто, ведь украинский народ оказывает яростное сопротивление.

Во-вторых, свергнуть конституционный строй, совершить переворот и посадить здесь, в Киеве, кремлевского наместника. Этого тоже РФ не удалось - президент Украины, ВРУ, правительство и весь государственный аппарат продолжают работу.

В-третьих, захватить большую часть территорий. Российским войскам это тоже не удалось. У них есть только тактические успехи - они смогли оккупировать часть территории Украины на юге и востоке, а также захватить один областной центр – Херсон (но, думаю, что и это временное явление).

Россия рассчитывала разбить единство Запада, но и этого не было достигнуто. Запад наоборот объединяется. Также Путин рассчитывал подорвать единство НАТО и продемонстрировать его нежизнеспособность. Этого не произошло, поскольку НАТО активно наращивает свое присутствие на восточном фланге. Страны Запада вообще достаточно активно помогают Украине, а Россию загоняют в международную экономическую изоляцию. Поэтому можно сказать, что в отношении стратегических целей РФ успехов нет.

Что касается Украины, то мы увидели консолидацию украинского общества, борьбу украинского народа, консолидированные правильные действия украинской власти и военного командования по отпору агрессии. Кроме того, видим, как растет мощь украинского войска, сил обороны, которые, во-первых, остановили продвижение врага, а во-вторых, на некоторых направлениях готовятся к переходу в контратаку. Поэтому украинское государство устояло, Путину не удалось реализовать его планы, но война еще продолжается.

Изменились ли за это время цели и аппетиты России? Или они остались теми же, что и в начале?

Я думаю, что они остались теми же. Единственное, что напоказ российские политики говорят о том, что они могли измениться. Например, Путин говорит, что в их версии целью является освобождение Донбасса и что Юг их не интересует. Но на самом деле эти планы РФ изменили ВСУ и украинский народ. Потому что если бы не было сопротивления, то, конечно, они бы пошли дальше. А так они вынуждены корректировать свои планы - не потому, что им не хотелось бы получить под контроль всю Украину, а потому, что они не могут этого сделать, потому что Украина, в отличие от РФ, сильнее.

Относительно нашей способности обороняться - насколько изменились наши позиции и уровень поддержки Украины союзниками? Нет ли у них за эти полгода определенной усталости от войны в Украине?

Я не вижу такой усталости - возможно, у некоторых политиков на Западе она присутствует, в частности, у некоторых коррумпированных Россией или у тех, кто был завербован еще при Советском Союзе или российскими спецслужбами и действуют в их интересах. В целом такого не наблюдается. Наши основные партнеры - США, Великобритания, Швеция, Финляндия, Норвегия, а также страны Балтии, Польша, Чехия как поддерживали Украину, так и продолжают демонстрировать стабильный уровень поддержки: постоянно передают вооружение, оказывают финансовую поддержку, являются локомотивами санкций против России, ограничений, политической изоляции. К тому же, недавно были заявления министра обороны США Ллойда Остина, который заявил о том, что Украину будут поддерживать столько, сколько нужно. То же самое недавно подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Мне кажется, что Россия своей непутевой агрессивной политикой и войной против Украины уже дошла до такой стадии, когда достала всех. И относительно этого есть все больше консенсуса среди ведущих государств - мол, нужно давить на РФ, чтобы она не могла проводить агрессивную войну ни против Украины, ни против других соседей.

Как изменились позиции России за эти полгода и позволяют ли они ей еще долгое время вести войну такой же интенсивности?

Россия бросила большие силы против Украины и значительное количество вооружения, особенно артиллерийского. Цифры, которые приводились - 60-70 тысяч выстрелов в сутки из реактивной и ствольной артиллерии в самые горячие периоды войны. И, конечно, что у РФ есть большие склады с боеприпасами, но любые склады, даже самые крупные, обладают способностью уменьшаться, если их интенсивно использовать. Именно поэтому есть расчеты западных специалистов, которые свидетельствуют о том, что такого уровня интенсивности боевые действия Россия сможет поддерживать от 4 до 6 месяцев, не более. После этого у них просто не будет такого количества запасов и им нужно будет их восстанавливать.

Поэтому сейчас они ищут разные способы того, как еще больше запускать мощности ВПК. Многое не удается, потому что действуют санкции, введенные Западом - им трудно с технологиями, о современное оружие они постепенно начинают забывать (хотя пропаганда этого не признает), а штампуют вооружения советского образца в меньшем количестве, которое менее эффективно в бою и более уязвимо для вооружения, что получает Украина. Поэтому ресурсы у России до начала полномасштабного вторжения действительно были, но она их интенсивно использует. Плюс добавился еще фактор того, что украинские силы проводят демилитаризацию и активно уничтожают склады оккупантов на оккупированных украинских территориях. И, соответственно, это еще больше уменьшает их способность к ведению боевых действий. Поэтому ресурсы РФ не являются безграничными.

Если говорить о дальнейшем развитии событий, то как может развиваться ситуация на фронте? Что будет происходить дальше?

Прежде всего, окончательная остановка наступательной активности русских войск. Несмотря на то, что РФ бросила много сил и ресурсов на Авдеевский или Бахмутский направление, им не удалось одержать там существенных преимуществ, были лишь небольшие тактические успехи. На юге русские лишены возможности проводить наступательные действия, хоть они частично и перебросили туда свои войска. И поэтому в целом речь, скорее всего, будет идти о стабилизации линии фронта, остановку продвижение противника, а далее - накопление еще больших резервов украинских сил, еще большего количества оружия от западных партнеров, которые будут продолжать наносить довольно болезненные удары по позициям российских войск, их живой силе и технике, командных пунктах и складах, что создаст предпосылки к переходу к контрнаступальних действий в будущем. В России это будет порождать еще больше социально-экономических потрясений, невзгод и еще больше разборок внутри так называемых элит, что нам на пользу.

Осенью должен запуститься процесс ленд-лиза. Как скоро может начаться контрнаступление и какие у нас могут быть перспективы, несмотря на то, что мы получим дополнительное оружие?

Ситуация на фронте сейчас абсолютно нормальная для нас, она развивается в нужном русле. Просто нужно время. Надо запастись терпением и понимать, что все происходит не так быстро, как хочется. Подготовка к контрнаступательным действиям или даже давление на группировку войск противника продолжается постоянно, даже в эти дни. На сегодня ВСУ воплощают в жизнь стратегию, которая заключается в том, что российским войскам надо создать невыносимые условия пребывания на оккупированных территориях. Из-за ослабления их подразделений, обескровливание средствами артиллерии, оружием, боеприпасами и продовольствием, создание для них проблем с передвижением и логистическим обеспечением. Плюс к этому следует добавить партизанские силы и движения сопротивления. Это создается для того, чтобы выжимать российские группировки войск на юге и создать им невыносимые условия, когда остается только "жест доброй воли" и убегать. Если этот сценарий не будет реализован и россияне все-таки выберут проигрышную для них тактику продолжать бои, все равно это ослабит их группировку войск и создаст лучшие предпосылки для больших контрнаступательных действий ВСУ. Поэтому при любых условиях постепенно инициатива переходит на украинскую сторону и будет развиваться. А что касается ленд-лизу, то надеюсь, что он заработает - конечно, потребуется некоторый период времени для того, чтобы перевооружиться. В частности, если речь идет о средствах ПВО и авиации, в которых мы очень нуждаемся. Но я почти убежден, что эти механизмы будут работать и Украина будет получать еще больше оружия и расширения военной помощи.

Вы сказали, что есть подсчеты, по которым Россия может вести интенсивные боевые действия 4-6 месяцев. Каковы, по вашему мнению, перспективы завершения горячей фазы и войны в целом-может ли это произойти в 2023 году?

Я воздерживаюсь от каких-то временных прогнозов. Потому что не надо питать, с одной стороны, иллюзий, что это может произойти достаточно быстро. С другой стороны, на войне и в политике бывают такие процессы, которые описаны известным автором и названы "черными лебедями". Этого тоже нельзя исключать, тем более, что ситуация меняется. При этом нельзя думать, что война продлится слишком долго, несколько лет и более. Запаса прочности и морального духа у России на это не хватит. Кто бы что ни говорил, но им не хватит духу сидеть столько времени в окопах - у них будет все больше случаев дезертирства, бунтов и пр. Поэтому это создает для нас перспективы.

Точно для нас должно быть понятно, что война должна завершиться восстановлением территориальной целостности и суверенитета, а также репарациями от России. То есть возмещением всех убытков, которые были причинены, это очевидно. А миру нужно в будущем ограничить милитарные ресурсы РФ так, чтобы она не могла вести агрессивные наступательные действия. Это, кстати, касается и сокращения ядерных арсеналов, которыми она сегодня угрожает миру. Надеюсь, что цивилизованный мир постепенно до этого дойдет, потому что нельзя жить у пороховой бочки, которая постоянно под риском. Поэтому эта ситуация должна закончиться именно так - последняя агрессивная империя должна рухнуть.

Вырисовываются ли у Украины на данный момент возможности для того, чтобы вернуть все оккупированные Россией территории?

Эти цели заявлены, и постепенно такие возможности, конечно, вырисовываются. Если два-три месяца назад, когда говорилось об освобождении Крыма, к этому относились скептически, а сейчас мы увидели на примере, что нет ничего невозможного для тех, кто имеет серьезное желание и волю. Украинский народ имеет к этому потенциал, по крайней мере, все социологические опросы, которые были проведены, показали, что украинское общество не желает мира ценой уступок. Тем более после того, что сделала Россия, ее войска и политики, совершая военные преступления, геноцид, ракетный террор, разжигание ненависти, ксенофобии против украинцев, не думаю, что кто-то будет готов на какие-то уступки.

Чем может завершиться война? Я имею в виду, как Украина в дальнейшем будет сосуществовать с РФ, ведь мы с ним граничим и нам придется разрабатывать сценарий того, как дальше с ней жить рядом.

Этот сценарий заключается в следующем - нужно, во-первых, закончить эту войну победой Украины. Во-вторых, нужно консолидировать мировое сообщество в том, что РФ не может существовать, как она существует - то есть не территориально, а как государство с агрессивными амбициями. Следовательно, нужно будет пересматривать вопрос договоренностей, касающихся ограничения российских ядерных арсеналов, демилитаризации России и выплаты репараций Украине. А дальше, чтобы обезопасить себя, надо будет в дальнейшем укреплять оборону, возможно действительно достроить стену на границе с РФ и создать условия, чтобы враг понимал - любая повторная атака на Украину будет иметь сокрушительные последствия для любого российского правительства, который там будет в будущем.