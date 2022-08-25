ВСУ готовят контрнаступление не дожидаясь ленд-лиза: эксперт раскрыл подробности

ВСУ,Херсон / УНИАН, скриншот

Осенью должен запуститься процесс ленд-лиза для Украины, но подготовка к контрнаступательным действиям или даже давление на группировку войск противника продолжается постоянно, даже в эти дни

В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что ситуация на фронте сейчас абсолютно нормальная для нас, она развивается в нужном русле.

"Просто нужно время. Надо запастись терпением и понимать, что все происходит не так быстро, как хочется. Подготовка к контрнаступательным действиям или даже давление на группировку войск противника продолжается постоянно, даже в эти дни. На сегодня ВСУ воплощают в жизнь стратегию, которая заключается в том, что российским войскам надо создать невыносимые условия пребывания на оккупированных территориях", - отметил эксперт.

Мусиенко пояснил, что из-за ослабления подразделений РФ, обескровливание средствами артиллерии, оружием, боеприпасами и продовольствием, создало для них проблем с передвижением и логистическим обеспечением.

"Плюс к этому следует добавить партизанские силы и движения сопротивления. Это создается для того, чтобы выжимать российские группировки войск на юге и создать им невыносимые условия, когда остается только "жест доброй воли" и убегать. Если этот сценарий не будет реализован и россияне все-таки выберут проигрышную для них тактику продолжать бои, все равно это ослабит их группировку войск и создаст лучшие предпосылки для больших контрнаступательных действий ВСУ", - уверен эксперт.

Также он отметил, что при любых условиях постепенно инициатива переходит на украинскую сторону и будет развиваться.

"А что касается ленд-лиза, то надеюсь, что он заработает - конечно, потребуется некоторый период времени для того, чтобы перевооружиться. В частности, если речь идет о средствах ПВО и авиации, в которых мы очень нуждаемся. Но я почти убежден, что эти механизмы будут работать, и Украина будет получать еще больше оружия и расширения военной помощи", - подытожил Мусиенко.

Ранее сообщалось, что ВСУ 12 августа разрушили последний мост возле Каховской гидроэлектростанции. По нему российские войска переправляли свою технику на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты на Херсонщине, которых ВСУ отрезали от снабжения, ударив по мостам, теперь вероятнее всего неспособны поддерживать масштабные механизированные операции в Херсонской области и не смогут отражать контратаки украинских военных.

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