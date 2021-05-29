В Киеве подрались владельцы собак: в чем причина конфликта

В столице подрались владельцы собак / Рамблер



В столичном жилом комплексе Комфорт Таун владельцы собак устроили драку с использованием слезоточивого газа прямо на территории жилого комплекса, сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

На кадрах видно, как один мужчина выгуливал своего питомца. В этот момент к нему подошел другой житель комплекса со своей собакой. Первому это, судя по всему, не понравилось и он решил ногой отпихнуть чужую собаку. После чего и завязалась драка.

Через какое-то время в драку влез еще один парень, решивший "отпугнуть" одного из участников конфликта слезоточивым газом.

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"Двое взрослых мужчин подрались из-за собак. Происшествие произошло на территории ЖК Комфорт Таун. Нужна объяснительная бригада - кто прав? Кто виноват?" - поинтересовались авторы поста.