В Киеве потерялся мальчик, за которым присматривал отец, а наказали его мать

В подземке заблудился мальчик / Нацполициия

Полиция Киева составила админпротокол на матерь, 8-летний сын которой заблидился в подземке, пишет пресс-служба ведомства.

Один из полицейских заметил ребенка в вестибюле станции метро Дорогожичи, мальчик был без сопровождения взрослых. Позже выяснилось, что мама оставила его с отцом дома, а сама пошла по делам.

Парень самостоятельно вышел из квартиры, пошел искать маму и заблудился.

Правоохранители уже нашли его родителей.

Несмотря на то, что мальчик находился дома под присмотром отца, в сообщении полиции говорится, что профилактическую беседу провели именно с его мамой и составили в отношении него административный протокол по статье о невыполнении родительских обязанностей. Эта статья предусматривает предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен.

Чуть позже в полиции объяснили, что протокол составили на маму только потому, что именно она пришла в милицию за ребенком.

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"Протокол составили на того, кто пришел за ребенком и показал соответствующие подтверждающие документы. Если бы пришел папа - составили бы на папу. Если бы пришел тот, кто заменяет родителей, - составили бы на них", - заявил в комментарии Zaxid.net начальник отдела превенции управление киевской полиции в метрополитене Александр Киричук.