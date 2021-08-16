В Киеве повязали одиозного бизнесмена и бывшего нардепа

Задержан одиозный бизнесмен

В столице в понедельник, 16 августа, был задержан бизнесмен и бывший нардеп Геннадий Балашов. Ранее он успел отметиться тем, что пришел на допрос в правоохранительные органы в костюме Бэтмена.

"Возбуждено еще одно, новое уголовное производство, в успешном завершении которого, для клиента, мы уверены. Как, впрочем, и остальных, фейковых уголовных дел. После сегодняшнего "посещения" РОВД у Балашова Г.В. будут явные проблемы со здоровьем", - написал адвокат Балашова Игорь Черезов, опубликовав фото с ним из полицейского управления в Facebook.

Также он добавил, что Балашов проведет предстоящую ночь в следственном изоляторе.

В комментарии сайту Страна Черезов уточнил, что Балашова задержали за драку с правоохранителями.

"В связи со стычкой со следователем", - сказал он.

Как ранее писал Главред, курьезный и неоднозначный инцидент произошел на Тернопольщине: бывший градоначальник города Чортков Владимир Вербицкий приехал на чужой земельный участок на автомобиле "Нива" и, несмотря на дождь, начал воровать овощи.

Происшествие случилось 4 августа. Местный житель Роман Коцюбович поймал экс-мера на "горячем", когда тот вырвал себе 127 луковиц и несколько головок капусты. На место происшествия вызвали полицию.