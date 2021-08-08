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"Нагло тырил лук": под Тернополем на чужом огороде поймали экс-мэра и вызвали полицию

8 августа 2021, 08:55

Местный житель заявил, что бывший градоначальник Михаил Вербицкий, несмотря на дождь, приехал на его земельный участок и начал воровать овощи.

Экс-главу Черткова поймали на краже овощей / facebook.com/shplinty

Курьезный и неоднозначный инцидент произошел на Тернопольщине: бывший градоначальник города Чортков Владимир Вербицкий приехал на чужой земельный участок на автомобиле "Нива" и, несмотря на дождь, начал воровать овощи.

Происшествие случилось ранее на этой неделе, 4 августа. Местный житель Роман Коцюбович поймал экс-мера на "горячем", когда тот вырвал себе 127 луковиц и несколько головок капусты. На место происшествия вызвали полицию.

"Несмотря на дождь, ко мне на огород на автомобиле "Нива" пожаловал непрошеный гость, он же бывший мэр города Черткова Вербицкий Михаил Владимирович. Он без моего ведома и согласия вырвал себе лука 127 штук и несколько головок капусты. И вот чем это закончилось", – написал в Facebook сам потерпевший опубликовав снимки, на которых Вербицкий стоит возле машины полицейских.

Отметим, Михаила Вербицкого избирали мэром Чорткова три раза: в 1987 году, в 2001 году и в 2010 году.

Тепеь экс-мер будет иметь дело с полицией / facebook.com/shplinty

Ранее Главред писал, что экс-нардеп и бизнесмен из Киева Геннадий Балашов удивил эпатажным поступком. Он прибыл в отделение полиции в костюме и маске Бэтмена. Экс-нардеп снял свой визит в Печерское райотделение полиции на камеру и отметил, что идет "спасать город от коррупции".

Также сообщалось, что депутат от Слуги народа Анна Скороход пришла на заседание украинского парламента в эпатажном пиджаке. У нее на спине был изображен "развал Рады". Она надела пиджак с изображением здания парламента. Рисунок на спине удивил коллег тем, что Верховная Рада изображена разваленной. Принт выполнен в виде пазлов, которые отваливаются друг от друга. В целом, изображение представляет собой купол ВР.

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